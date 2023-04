Incidente in centro a Cuneo, attorno alle 16 di oggi 27 aprile. Una vettura proveniente da corso Nizza, nel girare verso corso Giolitti, per cause in fase di accertamento, è finita sopra l'isola spartitraffico che separa le due corsie di marcia.

Non risulterebbero delle persone coinvolte né altri mezzi.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.