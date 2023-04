Violenza domestica nel Monregalese, le accuse contro il suo ex: "Diceva che ero colpevole della morte di nostro figlio"

“Siamo stati insieme circa sette anni. Era sempre una montagna russa. Ci siamo presi e lasciati alcune volte. Dalla nostra relazione sono nati due bambini. Uno di loro, l’ultimo, è mancato ad appena due mesi. Abbiamo passato una tragedia. Lui non è mai stato di aiuto né prima né dopo la morte del bambino Mi accusava di essere colpevole della sua morte. Perché quel giorno non ero in casa. Io ho gestito tutto. Lui faceva il depresso”. Si è aperto con queste parole il processo in corso al Tribunale di Cuneo che vede un uomo accusato di aver picchiato la sua ex convivente nel maggio dell’anno scorso.

I due abitavano in un piccolo centro ad una trentina di chilometri da Mondovì e, dopo la tragedia, il loro rapporto sarebbe degenerato. Lui, come dichiarato, avrebbe avuto ‘episodi di rabbia in cui spaccava gli oggetti’. “Ero stufa degli insulti - ha spiegato la donna costituitasi parte civile -. Quel giorno gli avevo chiesto di andarsene e lui mi ha buttata sul divano. Io cercavo di liberarmi e ho iniziato ad urlare. Poi sono intervenuti mia madre e il suo compagno”. Come riferito al giudice, non si sarebbe però trattato di un episodio isolato: “Una volta mi aveva fatta sanguinare - ha proseguito lei -. Un’altra volta mi aveva buttata sul letto mentre era incinta della prima figlia: mi aveva sputato in bocca, forzandomi ad aprirla e dicendomi che avrebbe fatto in modo che sembrassi pazza per portarmi via la bambina”.

In aula anche il maresciallo dei Carabinieri della stazione che aveva raccolto la denuncia della donna e che ha confermato averla vista sconvolta e con il viso gonfio. A confermare la discussione tra i due, avvenuta verosimilmente nel maggio 2022, la madre della parte civile e il compagno.

Il 17 luglio l’imputato renderà il suo esame.