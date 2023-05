Bet365 Svizzera: che bonus offre e quali giochi sono presenti

I casinò online stanno sempre più prendendo piede nell’era digitale non solo tra i giovani ma anche tra gli anziani. Ognuna di queste piattaforme dispone di una serie di giochi diversi, quindi non è sempre facile individuare il casinò più adatto ai propri gusti. In questo articolo vediamo le principali caratteristiche di Bet365 Svizzera e scopriamo quali sono i migliori giochi che mette a disposizione.

Applicazione mobile per giocare da smartphone

Bet365 Svizzera mette a disposizione degli utenti un’applicazione che può essere scaricata sul tablet o sullo smartphone in modo da rendere l’esperienza di gioco molto più interattiva e versatile. L’applicazione è completamente gratuita e consente di collegarsi direttamente al proprio account inserendo le giuste credenziali.

Inoltre, la visualizzazione è ottimizzata in modo da adattare tutte le funzionalità di Bet365 Svizzera sullo schermo ridotto del cellulare o del tablet. Esiste anche un’applicazione web scaricabile dallo store online e pensata per i computer datati o che dispongono di una connessione debole. In questo modo tutti hanno la possibilità di accedere a Bet365.

Quali giochi mette a disposizione Bet365 Svizzera?

In un mondo dove vanno sempre più di moda le criptovalute e i Bitcoin, Bet365 Svizzera ha deciso di puntare sulla classicità senza però rinunciare a qualche tocco di personalizzazione. Sul portale sono disponibili tutti i giochi più famosi dei casinò online, dalla roulette, alle slot machine, al blackjack.

In totale sono presenti ben 288 giochi, tra i quali non possono mancare gli intramontabili giochi di carte. Bet365 Svizzera collabora con Playtech, uno studio che si occupa dello sviluppo di giochi da tavolo e giochi di carte e il cui compito è quello di idearli e renderli sempre più accattivanti in base alle esigenze e ai desideri degli utenti e del mercato.

Quindi, senza dubbio Bet365 Svizzera è attento al cliente e si impegna a rilasciare costantemente giochi nuovi e rinnovati per mantenere sempre attivo l’interesse dei giocatori.

Bonus e programmi fedeltà di Bet365 Svizzera

Questo casinò online mette a disposizione dei giocatori una serie di bonus per migliorare l’esperienza di gioco e per mantenere più a lungo gli utenti sulla piattaforma. Tra questi vi sono i classici bonus di benvenuto e bonus senza deposito che consentono di iniziare il gioco senza dover investire direttamente di tasca propria.

Inoltre, Bt365 Svizzera ha ideato un programma fedeltà dedicato ai veterani del gioco: per ogni importo investito il portale assegna un punto. Acquisire punti è molto semplice e, una volta raggiunte le soglie prefissate, è possibile scambiare i punti con dei codici promozionali o con dei tornei speciali.

Il gioco online non è più una prerogativa solo dei ragazzi, anzi, oggi sono moltissimi gli anziani che trascorrono il tempo di fronte a un pc per sentirsi meno soli o isolati. Il gioco responsabile da parte dei soggetti di terza età dipende molto dall’ambiente familiare che hanno attorno. Sono moltissimi i casinò online che oggi scelgono delle interfacce intuitive e minimaliste per migliorare l’esperienza di gioco anche delle persone più anziane.