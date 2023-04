Come scegliere la carta da parati in tessuto non tessuto in base alla stanza?

Ci sono molti modi per ravvivare un interno in modo semplice e veloce, il più eclatante dei quali è una nuova pittura o una carta da parati. Anche se non è evidente a prima vista, le pareti giocano un ruolo molto importante nel dare un'impronta generale a una stanza. Spesso una tinta unita non è sufficiente ad articolare lo stile desiderato, la carta da parati offre uno spettro molto più ricco da esprimere. Possono catturare l'attenzione con un motivo stravagante o diffondere un'impressione armoniosa con un motivo monocromatico dietro il quale si nasconde un motivo intricato che appare diverso da lontano e quando viene ingrandito.

Scegliere la carta da parati per la camera da letto

Un senso di sicurezza e armonia non dovrebbe mancare in nessun rifugio. La camera da letto è la stanza che dà il tono all'inizio e alla fine di ogni giornata. Con quale sensazione ci si vuole svegliare e addormentare? Rispondere a questa domanda dovrebbe essere un indicatore cruciale di scelta. Non sarà certo un male abbinare la carta da parati all'atmosfera generale della stanza. I motivi naturali o floreali e le tonalità della terra sono adatti a un arredamento più tradizionale. Per un look più minimalista, sono adatte carte da parati geometriche o monocromatiche con motivi molto sottili e una forte ripetizione. Oppure quelle in cui il rilievo, piuttosto che un motivo grafico specifico, gioca un ruolo centrale.

Carta da parati per la camera dei bambini

Principi simili a quelli della scelta della carta da parati per la camera da letto possono essere seguiti anche nella scelta per i più piccoli o gli adolescenti. I bambini in particolare, grazie alla loro sfrenata immaginazione, preferiranno sicuramente la carta da parati ai quadri semplici. Sta a voi decidere se i bambini si avventureranno nel regno animale, tra le nuvole con le mongolfiere o se cercheranno con gli occhi diversi motivi asimmetrici. Le carte da parati per bambini con motivi magici sono prodotte, ad esempio, da BorasTapeter o Ferm Living. Offrono carte da parati moderne in tessuto non tessuto, lavabili, resistenti ai colori e molto durevoli, quindi sono ideali anche per le stanze dei bambini.

Carta da parati per l'ingresso e il corridoio

Uno spazio spesso trascurato, dove di solito non entra molta luce, sono i corridoi e gli atri. Ecco perché le carte da parati sono un ottimo modo per dare vita anche agli spazi più complicati. Inoltre, consentono di dare libero sfogo alla fantasia utilizzando carte da parati di grande formato, colori vivaci o motivi astratti. Se avete bisogno di ridefinire il flusso di uno spazio e creare l'effetto di soffitti più alti in una stanza allungata, o viceversa, potete anche utilizzare diverse carte da parati a righe.

Scegliere la carta da parati in tessuto non tessuto

Oltre alle qualità già menzionate, le carte da parati in tessuto non tessuto sono molto facili da attaccare, ma anche da rimuovere, quindi sono una scelta davvero adatta per elevare qualsiasi interno. Nel giro di pochi anni, è possibile sostituirle facilmente con altre senza danneggiare le pareti. Un'ampia selezione di carte da parati in tessuto non tessuto di marchi di alta qualità è disponibile sul sito web designville.eu, recentemente lanciato con consegna in tutta l'UE.