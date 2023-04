Bra, in estate torna Artico Festival, tra musica e stand up comedy

Colori e atmosfera sotto la Zizzola per Artico Festival

La prossima estate torna a Bra l’Artico Festival, giunto quest’anno alla sua settima edizione, e si svolgerà in quattro date e due location differenti. Gli ospiti musicali si esibiranno al Parco della Zizzola: qui il 23 giugno Venerus aprirà il suo tour estivo, mentre il 24 giugno il protagonista sarà Drast, noto anche come membro degli Psicologi. Entrambe le serate vedranno inoltre aprire le performance sul palco due cantautori che sempre con maggiore decisione si stanno imponendo all’attenzione del grande pubblico: Rareș, che suonerà dal vivo i pezzi del suo secondo album Femmina, e Assurditè , che Spotify Italia ha recentemente inserito tra i sei artisti emergenti su cui puntare nel 2023.

Domenica 2 e sabato 8 luglio, ai Giardini della Rocca, tornano invece gli appuntamenti con la stand up comedy, con ospiti Daniele Tinti e Yoko Yamada. Per ciascun artista, l’appuntamento sarà l’unica data estiva in Piemonte del tour.

"Da un paio d’anni abbiamo capito che le direzioni in cui muoverci sono due: la musica, quella con cui abbiamo iniziato, e la stand up comedy, che dal 2020 ci sta dando grandi soddisfazioni", spiega il direttore artistico Andrea Dellapiana. "Dopo 3 anni, torniamo al Parco della Zizzola, nostro abituale location pre-Covid: volevamo dunque portare nomi degni di questo luogo, facendo sempre un passo avanti rispetto alle passate edizioni. Abbiamo dunque deciso di dedicare ciascuna serata musicale a una diversa fascia di pubblico. Venerus attira i 18-35enni, mentre Dast si rivolge ai ragazzi ancora più giovani. Ci piace l’idea di allargare il nostro bacino e non tralasciare nessuno".

La stand comedy invece "ci sembra il giusto modo per far ritrovare le persone in un’occasione diversa da quella della musica. Proponiamo dunque Tinti, il cui tour è completamente sold out, e Yamada, una delle voci più fresche del panorama. Le sue origini metà italiane e metà giapponesi sono alla base del punto di vista inedito che porta nei suoi spettacoli".

La scorsa edizione, svoltasi nel giugno 2022, si era rivelata un grande successo, nonostante fosse ancora presente la paura e l’insicurezza legati alla pandemia. Quella che ci attende "sarà dunque la prima in cui dimenticheremo davvero cosa abbiamo passato col Covid. Proporremo un festival come celebrazione dello stare e del divertirsi insieme, del ballare, dello stare tutti attaccati. Un vero e proprio evento estivo, parola cruciale per Artico 2023", conclude Dellapiana.

Artico Festival è organizzato dall'Associazione Culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e con il sostegno di Nova Coop