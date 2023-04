Bra, per il Giro d'Italia sarà allestita la mostra "La Bicicletta"

La bici è certamente uno splendido strumento sportivo, ma è anche molto altro: un mezzo di locomozione, sinonimo di svago e di libertà, nonché un utilissimo “attrezzo” di lavoro. Tutti questi aspetti emergeranno dalla mostra “La Bicicletta”, che dal 6 al 28 maggio 2023 sarà ospitata all’interno di Palazzo Mathis a Bra. Si tratta della nuova iniziativa di “Ci vediamo in Giro”, la rassegna di eventi disegnata per accompagnarci alla tappa del Giro d’Italia Bra-Rivoli del 18 maggio prossimo.

La mostra è dedicata alla collezione privata di Luciano Cravero, che fin dalla giovinezza si è dedicato con grande impegno nella salvaguardia e diffusione del patrimonio storico del ciclismo. Dietro ciascuna bici ci sono i ricordi di una vita, nonché la grande passione non solo di un uomo, ma di un’intera città.

Così, oltre alle immancabili bici da corsa e a cimeli legati al Giro d’Italia come la prima maglia rosa risalente agli anni Trenta, tra gli oggetti esposti ci saranno le curiose biciclette legate agli antichi mestieri come quella del vecchio macellaio o quella da Bersagliere. Inoltre, una sala sarà interamente dedicata alla “penna” braidese Giovanni Arpino, nella sua veste di giornalista sportivo: qui sarà esposta la macchina da scrivere originale dello scrittore, per gentile concessione del figlio Tommaso e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo. Un viaggio a tutto tondo nel mondo della bicicletta, protagonista nello sport, nella storia, nel paesaggio urbano e della nuova mobilità di questi tempi.

L’esposizione verrà inaugurata sabato 6 maggio alle 18 e sarà visitabile ad ingresso gratuito fino al 28 maggio con il seguente orario: giovedì, venerdì e lunedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12,30.

Le iniziative di “Ci vediamo in Giro” sono rese possibili grazie al contributo degli sponsor del Comitato di Tappa, ovvero Regione Piemonte, Atl Langhe Monferrato Roero, Fondazione Crc, Fenix, Ascom Bra, Banca d’Alba, Banca di Cherasco, Rolfo, Rivista Idea, Confartigianato Cuneo, Banca Crs, Bper, Tesi Square, Bra Servizi, Selmi, Ascheri, Dicaf, Sac, Germanetti, Panathlon Bra.

Tutte le informazioni sul Giro d’Italia 2023 sul sito ufficiale www.giroditalia.it, su www.turismoinbra.it e su www.visitlmr.it.