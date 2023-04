Chiusa di Pesio, torna la manifestazione "Luppolo in festa, Erbe e fiori in tutti i sensi"

Sabato 29 aprile, a Chiusa di Pesio, torna la manifestazione Luppolo in festa - Erbe e fiori per tutti i sensi.

Un evento nel fantastico, a tratti magico, mondo delle erbe spontanee da scoprire con tutti sensi. Esperienza che è stata organizzata dalle Aree Protette Alpi Marittime in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Sezione di Cuneo.

L'ultimo sabato di aprile sarà una giornata per andare alla scoperta della tradizione culinaria locale che da sempre utilizza le erbe spontanee per insaporire i piatti. Un uso da tramandare e da diffondere. Per questi motivi con Luppolo in festa viene offerta al pubblico l'opportunità di ricevere le informazioni di base per il riconoscimento delle specie "buone" (da mangiare) e "cattive", le modalità di raccolta, di lavorazione e conservazione. Antichi saperi che per essere appresi richiedono di mettere in gioco tutti i nostri cinque sensi.

È l'obiettivo della proposta di due passeggiate gratuite con la Guida Parco e naturopata Mailing Pisano sulla collina della Roccarina (partenza ore 10 e ore 15; durata circa 1,5 ore) con ritrovo presso il giardino fitoalimurgico Oreste Mattirolo situato sul tetto della Sala incontri del Parco naturale Marguareis, in Via Sant’Anna 34 a Chiusa Pesio.

La Guida Parco accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle erbe spontanee della Roccarina fino alla Grangia del Castellar (Castlà), primo insediamento certosino in Valle Pesio, attraverso un viaggio sensoriale e pratico fatto di storie, ricette e tradizioni che sono giunte a noi anche grazie alla secolare presenza dei monaci.

Dalle 10 alle 18 gli esperti condurranno visite guidate al giardino Oreste Mattirolo. Nello stesso orario nei locali del Centri incontri del Parco le ragazze del Servizio civile universale presso le Aree Protette Alpi Marittime proporranno ai giovani attività laboratoriali creative sui semi, fiori e biodiversità.

Nel corso delle varie attività proposte saranno presentati alcuni progetti di citizen science attivati dall’Ente.

Ai partecipanti verrà offerta una degustazione di miele del Parco.