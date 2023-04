Dronero, dal 9 al 14 maggio il Festival letterario diffuso "Ponte del Dialogo"

Il Comune di Dronero, con il sostegno della Regione Piemonte, promuove dal 9 al 14 maggio il Festival letterario diffuso “Ponte del Dialogo”, un nuovo format per promuovere la lettura e per valorizzare lo straordinario patrimonio storico-artistico della città.

Il Festival “Ponte del Dialogo” nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità proponendo un gran numero di generi letterari, dalla narrativa alla poesia, dalla memorialistica alla saggistica in grado di appassionare tutti i tipi di pubblico: bambini, giovani, famiglie e adulti portando gli autori ad incontrare la comunità di lettori e non, di appassionati e curiosi in molti luoghi della città: oltre al teatro Iris e alla Sala Chegai, infatti, ospiteranno incontri con gli autori anche il Museo Mallé, il giardino di Palazzo Savio, la Sala Giolitti, il Monastero di S. Antonio, il Caffè Commercio, la birreria Jonathan, l’ex Convitto Civico, l’Istituto Alberghiero, l’Istituto Comprensivo, il Centro di Formazione Professionale.

Saranno tre le fasce orarie degli incontri: mattino (da venerdì a domenica), pomeriggio dalle 16 alle 19 e sera alle ore 21.

Da martedì a venerdì avranno luogo gli incontri dedicati alle scuole, che coinvolgeranno le scuole primarie della Valle Maira, la Scuola Secondaria di primo grado, l’Istituto Alberghiero e il Centro di Formazione Professionale di Dronero.

Dal venerdì alla domenica funzionerà lo SpazioLibri, dove sarà possibile acquistare le opere degli autori presenti al festival.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito. Per informazioni sul Festival si può contattare la segreteria organizzativa: pontedeldialogodronero@gmail.com tel. 0171 912003 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12 e 15-18)