Every brilliant thing, “Le cose per cui vale la pena vivere”, chiude la stagione teatrale al Magda Olivero di Saluzzo

Fi8lippo Nigro in Every brilliant thing, a SAluzzo mercoledì 3 maggio al teatro Magda Olivero

Termina in grande stile, mercoledì 3 maggio alle 21, la stagione teatrale organizzata al Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di città, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS.

In teatro ci sarà Filippo Nigro in “Every Brilliant Thing”, uno spettacolo che in questi mesi ha calcato i palcoscenici d’Italia, da Roma, a Torino, Napoli, suscitando grande interesse.

La pièce è un’autografia drammatica dello scrittore britannico Duncan Macmillan, tradotta da Michele Panella. Fabrizio Arcuri, con la co-direzione di Filippo Nigro nella versione italiana del testo. È già stato presentato in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo, al Barrow Street Theatre di New York, e in tour in Inghilterra, in Australia e Nuova Zelanda.

Il narratore è un bambino, che per superare il turbamento provocato dal tentativo di suicidio della madre prova a scrivere una lista delle cose per cui vale la pena vivere. Le prime dieci le scrive di getto nella sala d’attesa dell’ospedale, le successive sono frutto dell’ingenuità e dell’ottimismo che segnano la sua infanzia. Dieci anni dopo, di fronte al secondo tentativo di suicidio, la lista si allunga e cresce insieme al protagonista.

Con la complicità di alcuni spettatori, talvolta chiamati a impersonare alcuni personaggi minori, e attraverso una scrittura dal ritmo serrato e divertente, “Every Brilliant Thing” tocca con sensibilità un tema delicato e complesso come la depressione.

L'ingresso è di 20 euro, ridotto: 18 euro. I biglietti sono acquistabili al link: https://www.mailticket.it/evento/37065/every-brilliant-thing-(le-cose-per-cui-vale-la-pena- vivere) o in biglietteria la sera dell’evento.

I biglietti on line sono acquistabili anche con Carta Docente e 18App.

Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it