La rassegna teatrale del Sociale di Alba si conclude con Carlo Buccirosso

Lunedì 1° maggio 2023, alle ore 21.00, va in scena l’ultimo spettacolo della stagione di Prosa del Teatro Sociale “G. Busca”, “L’erba del vicino è sempre più verde”, di e con Carlo Buccirosso.

Marcello Trevisan un irreprensibile e scrupoloso cassiere di banca, da tempo in aperta crisi matrimoniale che vive un momento di profonda depressione: è insoddisfatto del proprio tenore di vita, delle proprie ambizioni e di sua sorella, rea di aver contribuito al peggioramento delle sue insicurezze.

, ovvero dalla sopravvalutazione di ogni essere umano diverso da se stesso, e così quel senso di attrazione si trasformerà in invidia malsana, e di lì a poco in un’irrefrenabile follia omicida.

In continua ricerca di nuove esperienze di vita, Marcello guarda il mondo e le persone che lo circondano come un fanciullo smanioso di cimentarsi con le attrazioni di un immenso parco giochi; ben presto si ritroverà soggiogato dalla sindrome dell’

Una commedia ricca di suspense che tiene fino all’ultimo gli spettatori con il fiato sospeso e che vede in scena, oltre a Buccirosso, altri sei attori tra i quali spicca Maria Bolignano, nel ruolo della moglie.

Il critico Pierluigi Pietricola scrive:

“Buccirosso è molto bravo nel recitare la sua parte: occhieggia un po’ a Troisi, un po’ a Salemme e leggermente – senza eccedere – a Peppino De Filippo. Ne emerge un personaggio simpatico, protagonista ma – per fortuna! – non mattatore della scena. Anzi: Buccirosso si integra perfettamente col resto della compagnia.

Deliziosi i suoi duelli con Maria Bolignano nel ruolo della moglie. La Bolignano è un’attrice volitiva, dalla personalità forte, consapevole dei suoi tempi recitativi – perfetti ed efficacissimi. Sulla scena non si risparmia e colora il suo personaggio con tinte e sfumature che vanno al di là di una semplice caratterizzazione.”