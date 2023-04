Le iniziative cuneesi per la Giornata mondiale dell’igiene delle mani

In occasione della Giornata Mondiale dell'igiene delle mani il 5 maggio, si svolgeranno attività di informazione e promozione rivolte anche a utenti e dipendenti della Sanità Cuneese.

Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche della sede di Cuneo realizzeranno "flash mob" con la simulazione di gesti corretti per il lavaggio sociale sia presso la sala di attesa del Centro Prelievi di via Carlo Boggio 14 alle ore 7.30, sia all’ospedale S. Croce presso le sale di attesa degli ambulatori: ore 9 in Oculistica, ore 10 Ortopedia e Urologia, alle 11 presso il Centro Salute Donna e successivamente presso gli ambulatori di gravidanza fisiologica e patologica, alle 12 in Radiologia.

Durante la giornata si svolgeranno altre attività dedicate presso gli accessi dei Presidi ospedalieri "S. Croce" e "A. Carle".