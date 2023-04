Nel weekend 250 Scout CNGEI a Bra per festeggiare il San Giorgio

Sabato 29 e domenica 30 Aprile gli scout CNGEI della Sezione di Torino saranno a Bra per festeggiare il San Giorgio, il patrono degli scout.

Perché proprio San Giorgio? Per la simbologia a lui legata dei cavalieri, e del bene che sconfigge il male. Ogni scout in occasione del San Giorgio rinnova la propria promessa, ripensando al suo significato e riflettendo sui valori che racchiude.

La sezione di Torino è composta da 4 gruppi, il Torino4-Bra è l’unico gruppo scout presente in città e accoglierà gli altri gruppi di Torino negli spazi cittadini.

Per scoprire qualcosa in più sul mondo dello scautismo laico sarà presente un punto informazioni sul Viale Madonna dei Fiori Sabato dalle 18 alle 19.30 e Domenica dalle 9.30 alle 12, dove si avrà la possibilità di sperimentare giochi per grandi e piccini.