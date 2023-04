Saluzzo, il 1 maggio "Alla scoperta del fascino di un’antica Capitale” con il MuSa

MuSa - Musei Saluzzo a maggio propone un ricco calendario di attività, dedicate sia agli adulti che ai bambini.

Questi gli appuntamenti per i primi due giorni del mese di Musei e Luoghi della Cultura della Città.

LUNEDÌ 1 MAGGIO - ORE 15:30 “Alla scoperta del fascino di un’antica Capitale” Castiglia, Casa Cavassa e Centro storico Un tour pensato per scoprire una città ricca di fascino e di arte.

La visita inizierà alle ore 15:30 dal nuovo spazio orientativo della Castiglia, un luogo pensato per “assaporare” quello che le Terre del Monviso, Saluzzo e la Castiglia hanno da raccontare. Dopo un affaccio mozzafiato sulla città dalla terrazza panoramica, la visita proseguirà con una passeggiata nel cuore del centro storico di Saluzzo, costellato di splendide testimonianze storiche e artistiche e centro della vita sociale ed economica del borgo trecentesco. Al termine, visita a Casa Cavassa, uno scrigno di storia e arte della città di Saluzzo.

Fino al primo maggio il museo ospiterà inoltre l’85ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato - Start/Artigianato con spazi dedicati agli artigiani e alle ditte del territorio. Il costo della visita guidata è di 10 euro a persona, gratuito per i minori di 10 anni accompagnati. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.

MARTEDÌ 2 MAGGIO - ORE 16:30 “Fiabe dal mondo” Centro famiglie di Saluzzo Centro famiglie, Biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” e CNOS di Saluzzo ripropongono l'appuntamento con l'attività plurilingue "Fiabe dal mondo", inaugurato nel 2022 con un'ottima accoglienza. Ragazzi e ragazze volontari leggeranno ai bambini, in lingua originale, le fiabe provenienti dalla Cina, dal Marocco e dall'Albania e le bibliotecarie racconteranno ai bimbi la versione in italiano. A seguire i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio a tema.

L'evento è gratuito e si svolgerà martedì 2 maggio alle ore 16:30 al Centro famiglie. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 345 1494754.