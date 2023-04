Savigliano, anche la scrittrice Federica Marongiu alla due giorni di Savix

C’era anche la scrittrice saviglianese Federica Marongiu nei due giorni di Savix, la kermesse di comics, cosplay, games e mattoncini Lego che il 22 e 23 aprile scorsi ha attirato a Savigliano una miriade di appassionati e curiosi.

In uno degli spazi appositamente allestiti è stata ospite anche Federica, autrice della serie di romanzi fantasy “I Soli di Lares”, che ha avuto modo di incontrare sia i tanti appassionati lettori delle sue opere, che di presentarle ad un pubblico nuovo, svelando anche che stanno per venire alla luce gli ultimi due libri, che concluderanno il ciclo, composto in tutto da sei episodi.

Ma non solo: nel suo stand in Piazza Battisti, Federica, che è anche una abile ed appassionata grafica, ha esposto un ampio portfolio dei disegni da lei realizzati per illustrare le storie narrate nei suoi libri, tra cui anche le copertine dei quattro già pubblicati, rivelando così la sua seconda passione ed un lato creativo conosciuto da pochi.

“Sono stata molto contenta di aver avuto l’opportunità di partecipare a questa manifestazione.” - afferma con entusiasmo Federica Marongiu - “È stata una bellissima esperienza, che mi ha permesso di confrontarmi con altri disegnatori e con chi vuole coltivare questa passione, scoprendo nella bellezza del fumetto una fantastica via d’evasione.

Ho avuto modo di promuovere le mie opere scritte e disegnate anche “in casa” ed è sempre bellissimo, perché incontrare le persone ti fa ritrovare entusiasmo e desiderio di riprendere in mano la tastiera per scrivere e la matita per disegnare! Ringrazio per questo gli organizzatori, che mi hanno invitata a Savix, una manifestazione che ha donato a Savigliano due giornate di colore e spensieratezza, cui sono onorata di aver partecipato.”