TEDxCuneo 2023 - Extraordinario:  tutti gli speaker protagonisti

Il gruppo degli speaker che saliranno sul palco del TEDxCuneo si arricchisce; 8 relatori si alterneranno nel Complesso Monumentale di San Francesco sabato 6 maggio dalle ore 14:30.

A parlare di esperienze legate al tema ”Extraordinario” oltre ai già annunciati Patrizia Scanu, Antonio Perfido, Andrea Vanzo saranno Alberto Giannone, Valerio Di Tana, Valeria Angione, Emanuele Elo Usai e Mauro Bonaiuti.

I biglietti

Dopo il successo dello scorso anno, anche la terza edizione di TEDxCuneo ha già attirato l’attenzione, i biglietti per assistere in presenza a TEDxCuneo sono andati sold out a tempo da record!

Chi è rimasto senza ticket avrà comunque la possibilità di seguire l’evento in live streaming ed incontrare gli speaker in Piazza Virginio, accanto al Complesso Monumentale di San Francesco sede delle conferenze, dove verrà allestito un maxischermo. L’accesso è libero, consigliata la prenotazione su Eventbrite.

In streaming

L’evento gratuito sarà disponibile anche in diretta streaming, accessibile da smartphone, tablet o computer.

Anche per la modalità online sarà necessario ottenere il biglietto tramite Eventbrite, raggiungibile dalla pagina Biglietti del sito: https://www.tedxcuneo.com/biglietti/ .

Guida agli ultimi speaker annunciati

Emanuele Elo Usai

Content creator e scrittore conosciuto per aver aiutato sua nonna Licia Fertz, ad uscire dalla depressione rendendola una star del web. Grazie al profilo Instagram, è stata candidata come miglior influencer dell’anno 2020 ai Diversity Media Awards.

Lo storytelling della loro vita insieme è oggi la più grande community italiana di invecchiamento attivo, “Buongiorno Nonna”, con più di 200k follower, milioni di visualizzazioni e articoli sulla stampa mondiale.

Urlare al mondo che la vecchiaia non è malattia è la mission di Elo, anche podcaster sul Caregiving prodotto da Vois: “La bambina ha 90 anni”, una guida settimanale facile, pratica e felice per chi ha genitori over 70.

L’Extraordinario per Elo è “la capacità di vedere il mondo con i propri occhi e di viverlo senza paura dei limiti culturali, che possiamo superare dando il buon esempio anche agli altri. Come quello di mia nonna Licia Fertz, che è passata da vedova depressa sedentaria a 90enne entusiasta con una vita super attiva da influencer e viaggiatrice seriale. E soprattutto dimostrando a migliaia di persone che gli anziani sono essere viventi, non esseri morenti, e più sono stimolati più vivono a lungo e meglio.”

