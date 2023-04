Aumentare la visibilità dei piccoli comuni per incrementarne il turismo. Questa la motivazione principale del Convegno a Piozzo del 6 maggio 2023. “Quale turismo tra Bastia, Piozzo e Dogliani?”

Si tratta di promuovere una serie di misure per incentivare uno sviluppo complessivo delle comunità locali. La scarsa residenzialità in queste aree interne rischia di comprometterne ogni forma di sviluppo, anche turistico. Il Convegno suggerisce inoltre, con relazioni specifiche, spunti/indicazioni per migliorare la ricettività turistica.

Bisogna tutti insieme spingere per potenziare i servizi sul territorio e così garantire un futuro a territori che hanno enormi potenzialità turistiche. Anche la componente logistica, i trasporti, la comunicazione largamente intesa, compresa quella del web devono essere potenziate e integrate. Non esiste progresso se non si mette al centro di tutto la comunicazione, integrata, in tutte le sue forme. La sola Fondovalle Tanaro (sp12), pur utile, non ha dato nel tempo il tanto atteso sviluppo. Bisogna in uno sforzo congiunto e di visione pensare al trasporto pubblico efficiente per le merci, per i giovani, gli anziani, i turisti e fare si che i nostri piccoli comuni diventino luoghi vivi in modo continuativo e non solo durante i grandi eventi, pur indispensabili.

Se in passato l’auto privata pareva il mezzo più ambito oggi constatiamo che ragionando in tal modo le piccole comunità civiche crescono assai meno del resto del paese. Sovente si legge che in alcune nostre realtà di paese si chiudono dei negozi, gli sportelli bancari… Bisogna urgentemente porre rimedio con visioni di largo respiro, progettare il futuro, proprio come fece il Conte di Cavour.

Il Sodalizio www.spiriti-liberi.it organizza - con il Patrocinio della Provincia di Cuneo, del Comune di Piozzo, di Bastia Mondovì, della Città di Bene Vagienna, dei Comuni di Farigliano, Dogliani, Carrù, Lequio Tanaro e grazie al sostegno del Club per l'UNESCO di Pollenzo, del blog www.ciberneticasociale.org e del Comitato Treno Alpi Liguri - il Convegno “Quale turismo tra Bastia, Piozzo e Dogliani ?”

Sabato 6 maggio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la ex-sala Consiliare in via Carboneri n.6, Piozzo.

Intervengono per i saluti il Sindaco di Piozzo - Antonio Acconciaioco e le Autorità presenti.

I relatori (ogni intervento sarà esplicitato entro i 20’) sono:

Ins. Felicina Priola – Esperta di Storia Locale - “ Note storiche di Piozzo”;

Dott. di ricerca Francesco Bonamico - Docente di materie storico urbanistiche al Politecnico di Torino – “Ferrovie e turismo tra passato e presente”;

Comm. Gian Carlo Ciberti - “Una perla turistica dimenticata”;Ing. Stefano Sibilla - Ing. at ALSTOM Milano - "Benefici economici della mobilità turistica con un tpl integrato”;

Ing Roberto Conte – prof. ITI Vallauri di Fossano " Quale integrazione tra turismo e bicicletta?";

Avv. Annalisa Genta - Presidente Comitato Promotore Polo Logistico e dei Servizi del Basso Piemonte per il settore "Agroalimentare-Vitivinicolo - “ Come potenziare il turismo dei piccoli comuni promuovendo e valorizzando i prodotti agroalimentari e vitivinicoli locali”;

Prof.ssa Donatella Garello - Preside IIS Giolitti Bellisario Paire Mondovì e Barge - "Quali sono le caratteristiche dell'accoglienza turistica nei piccoli comuni";

Dott. Valerio Tibaldi - Presidente del Club per l'UNESCO di Pollenzo ODV- "Pollenzo: il sogno romantico del Re, visto con gli occhi di un bambino - Valorizzazione e promozione delle risorse culturali e turistiche dei piccoli centri".

Modera il dott. Gianni Rinaudo del Sodalizio www.spiriti-liberi.it

Seguirà rinfresco offerto dal Sodalizio presso “Bar Baladin”

Pagina social dell’evento https://www.facebook.com/TurismoTraBastiaPiozzoDogliani/

Sito internet http://www.spiriti-liberi.it/2023/03/10/convegno-quale-turismo-tra-bastia-piozzo-e-dogliani-piozzo-sabato-6-maggio-2023/

Tutta la cittadinanza è invitata ad intervenire.