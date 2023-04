"Si applichi il contratto della sanità privata agli operatori del Nue di Saluzzo"

Chiede risposte all’assessorato regionale della Sanità il segretario generale della Filcams Cgil di Cuneo Edmondo Arcuri. Lo fa con una missiva in cui pone l’attenzione sui lavoratori del NUE 112 di Saluzzo, dove è presente uno dei primi servizi di centrale unica di risposta per emergenza in Piemonte.

“Non pubblici dipendenti - spiega Arcuri - ma bensì dipendenti di AMOS, a cui la CN1 da anni affida la gestione di un servizio fondamentale come quello del Numero Unico dell'Emergenza.”

Si tratta di “privati a cui viene applicato il contratto nazionale dei Multiservizi e non quello della Sanità Privata, maggiormente presente in Amos e di cui da tempo la Filcams chiede l’estensione a tutti gli assunti.”

Un problema contrattuale che porta, secondo Arcuri, i lavoratori del Nue di Saluzzo a “lavorare più ore” essendo “pagati meno e con meno tutele e diritti.”

“La creazione di un servizio di attivazione emergenza in aree non coperte da segnale cellulare - commenta il segretario generale della Filcams Cgil - è sicuramente una buona notizia, perché vede la tecnologia a servizio della persona e non viceversa. Possiamo ben capire la soddisfazione dell' Assesore Icardi per l'affidamento, all'ASL Zero, di tale servizio, ma dobbiamo sottolineare che il riconoscimento delle competenze degli operatori del 112 avviene tramite l'applicazione di Contratti Nazionali che parimenti valorizzano professionalmente ed economicamente queste lavoratrici e lavoratori.”

"Abbiamo partecipato convintamente - prosegue la missiva inviata da Arcuri - all'iniziativa del 20 aprile scorso, a sostegno della Sanità Pubblica, eravamo presenti in Piazza Europa anche in rappresentanza dei dipendenti Amos, il cui operato è, da oltre 15 anni, fondamentale per l'erogazione del servizio pubblico ."