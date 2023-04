Revello, studenti alla scoperta delle meraviglie della Collegiata

Gli allievi delle classi terze sono usciti alla scoperta delle meraviglie artistiche della chiesa Collegiata sapientemente accompagnati dall’esperto revellese Andrea Righetti. Il percorso didattico si è articolato in due momenti. Un primo incontro in classe dove il maestro Righetti ha incuriosito i ragazzi ad osservare i particolari della propria chiesa parrocchiale con una lezione interattiva. Il secondo incontro ha permesso di osservare dal vivo quanto appreso durante l’attività in classe.