Corsa in montagna: Mattio, Ghelfi e Rostan protagonisti nelle prime uscite stagionali

Azzurri della corsa in montagna protagonisti, domenica 23 aprile, sui sentieri piemontesi, nelle prime uscite della stagione. Affermazioni per Elia Mattio e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) e Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari).

ROCCABRUNA. 167 atleti classificati al 1° Trail di Roccabruna “Le vie d’en bot” organizzata dal Comune di Roccabruna, con la collaborazione dell’ASD Dragonero. Molto spettacolare il percorso di 15.7 Km con 700 m di dislivello, che ha permesso agli atleti di passare in mezzo alle antiche Borgate sulla collina di Roccabruna con punta massima Sant’Anna di Roccabruna.

I favori dei pronostici erano puntati sugli azzurri della Pod. Valle Varaita Francesca Ghelfi, Elia Mattio e Simone Giolitti che non hanno deluso le aspettative dettando il ritmo sin dalla partenza. Successo finale per Elia Mattio che taglia il traguardo in 1h05:46 con 30” di vantaggio su Guglielmo Giuliano (Dragonero) che nella discesa supera Giolitti precedendolo di 27” per un podio giovanissimo (tutti del 2003).

15ma assoluta in 1h16:31 Ghelfi con quasi 5 minuti di vantaggio su Eufemia Magro (ASD Dragonero), seconda in 1h21:07. Terza piazza per Enrica Dematteis (Pod. Valle Varaita) in 1h25:06.

VALDILANA (BI). È Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) a conquistare il successo del Mosso Vertical Mille (6,2km) organizzato dal Pietro Micca Running Club e giunto alla sua sesta edizione. L’azzurro della corsa in montagna si impone nettamente sugli avversari, chiudendo con oltre tre minuti di vantaggio sul secondo classificato, Francesco Nicola (ASD Climb Runners); terzo posto per Enzo Mersi (ASD Climb Runners).

Altrettanto netta l’affermazione dell’azzurrina Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) nella prova femminile; Bonino è infatti l’unica, tra le donne, a scendere sotto l’ora di corsa, tagliando il traguardo in 57.59. Sul podio salgono anche Susan Ostano (ASD Climb Runners) e Daniela Rota (Team Scott).