Cuneoginnastica ok a Torino: Sophia Delfino vice campionessa regionale Allieve 2

Torino, Palaginnastica, quarta e ultima prova del Campionato regionale individuale gold allieve della federazione Ginnastica d’Italia di Ginnastica Artistica femminile.

Ultima tappa del complesso campionato riservato alle ginnaste più promettenti del Piemonte e dell’intera nazione.

A scendere in campo con i colori della Cuneoginnastica sono le giovanissime allieve Greta Cozzolino, Sophia Delfino ed Eleonora Bessone.

Nella categoria Allieve 1 ad aprire la giornata è stata la giovanissima Greta che, nella categoria delle più piccole conduce una buonissima gara migliorando ancora una volta punteggio e posizione in classifica.

Nella categoria Allieve 2 a continuare la scia delle buone prestazioni è stata la cuneese Sophia che non soddisfatta del settimo posto della precedente prova scende in pedana determinata a far bene per riconquistare il posto sul podio che le aspettava, così, come nella prima prova aggancia il bronzo di giornata che le vale anche l’argento in campionato ed il titolo di vice campionessa regionale nella sua categoria.

A concludere la giornata di gara è stata la più esperta, di Monastero Vasco Eleonora Bessone che, nelle Allieve 3, classe 2012 conduce una buona gara ed aggiunge ancora, rispetto le precedenti prove importanti e nuovi elementi tecnici; per lei, avvitamento al corpo libero e salto indietro teso in uscita dalla trave.