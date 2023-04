Cuneo Granda Volley, via Gicquel anche Diop in partenza? Al suo posto forse Terry Ruth Enweonwu

“Sono contenta di rimanere a Cuneo, vediamo come andrà l’anno prossimo”, aveva detto ai microfoni di Targatocn Binto Diop nell’intervista di presentazione dell’ultima giornata di regular season con Novara. La prospettiva era quella di vedere Diop promossa titolare.

Invece, con ogni probabilità, se ne andrà. Cos’è successo? Forse la mancata riconferma è per questioni legate al cartellino di proprietà della promettente opposto, anche se di ufficiale al momento non c’è nulla.

Con Gicquel in partenza, resterebbe dunque tutta da costruire la diagonale da schierare con la riconfermata (nessuna ufficializzazione, ma la sua permanenza a Cuneo appare scontata) della palleggiatrice e capitano Noemi Signorile.

Inevitabili le voci di radio mercato, che in queste ore si stanno rincorrendo. La più ricorrente darebbe a Cuneo l’arrivo della schiacciatrice italiana, ma di origine nigeriana Terry Ruth Enweonwu, opposto de Il Bisonte Firenze con il quale gioca da tre stagioni.

Terry Ruth, 23 anni il 12 maggio prossimo, è la cugina di Paola Egonu con la quale ha anche giocato a Conegliano dove ha vinto la Supercoppa Italiana. Enweonwu ha fatto parte della nazionale azzurra. Rumors? Qualcuno giura di no, vedremo se le voci troveranno conferma da parte della società.

Per quanto riguarda gli altri pezzi del mosaico, al centro sembrerebbe certa la riconferma dell’americana Anna Hall e, forse, anche Agnese Cecconello. In questi giorni si sta rincorrendo, però, un’altra voce: quella che, sempre da Firenze, vedrebbe alla corte di coach Massimo Bellano la francese Amandha Sylves.

Come noto le due schiacciatrici di banda Sofya Kutznetsova e Greta Szakmary sono in partenza e resta da ricomporre, quindi, anche la diagonale di posto-4. Come prima casella, da Busto Arsizio potrebbe arrivare la tedesca Lena Stigrot.