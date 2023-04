Volley A2/F – ORA E’ UFFICIALE: Marco Gazzotti è il nuovo allenatore della Lpm Bam Mondovì!

Ora è anche ufficiale! Marco Gazzotti è il nuovo allenatore della Lpm Bam Mondovì. La società della presidente Alessandra Fissolo oggi ha ufficializzato l’approdo in casa Puma del sessantaduenne tecnico modenese, nelle ultime cinque stagioni alla guida della Itas Martignacco in A2, più due in B1.

E’ lui, dunque, il tecnico esperto chiamato a sostituire il partente Matteo Bibo Solforati, atteso a Bergamo in serie A1. Gazzotti ha vinto la ferrea concorrenza con altri allenatori, ma ha rapidamente convinto la dirigenza monregalese soprattutto per le sue indiscusse capacità tecniche. Ecco di seguito il comunicato della Lpm:

A meno di due settimane dall’ultima partita disputata, è tempo di pianificare la nuova stagione sportiva della Lpm Bam Mondovì ed il primo tassello è ovviamente il tecnico che guiderà la formazione monregalese: sulla panchina rossoblu arriva coach Marco Gazzotti.

Nato a Modena, Gazzotti inizia la carriera nel 1984 tra giovanili, Serie C e B, per poi trasferirsi in A1 a Reggio Emilia, proseguendo a Vicenza in A2, passando per Pordenone, Firenze, Modena, Curtatone e Ostiano. Nel 2008 va in B1 a Vigevano e successivamente a Monza, poi un paio di stagioni al maschile a Crema e Massa. Nel 2014 approda alla Delta Informatica Trentino dove resta due anni. Si trasferisce infine a Martignacco, dove guida la squadra per 7 anni (due stagioni in B1, la promozione e 5 in A2).

La nuova pagina della carriera di Marco Gazzotti passa adesso dalla LPM BAM Mondovì.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta di Mondovì. Avendola affrontata molte volte da avversario e avendo avuto tanti conoscenti che hanno gravitato lì, posso dire che le referenze sono state ottime. La società monregalese è ambiziosa, come dimostrano i roster allestiti e i risultati ottenuti. Non ci sono quindi stati dubbi sul fatto che la proposta fosse da prendere sul serio e non potesse essere by-passata: non ho avuto nessun dubbio!” - spiega coach Marco Gazzotti - “La società ha sempre puntato a posizioni di vertice. La mia volontà è quella di continuare con questa tradizione, portare la mia esperienza e collaborare affinché la stagione sia il più soddisfacente possibile per tutti. Come ho sempre fatto ovunque sono stato, da parte mia ci sarà il massimo impegno. Anche se sono tanti anni che sono in palestra, la passione che ho per questo lavoro è crescente, anno dopo anno. Sono convinto di integrarmi, di stare bene, di lavorare e poter collaborare con la società e con la squadra, per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo che ci porremo.”

Come detto, Gazzotti è stato per molti anni avversario delle pumine e, seppur dall’altra parte della rete, ha potuto apprezzare gli Ultras Puma ed il pubblico del PalaManera.

“Ogni volta che sono venuto a Mondovì ho visto cosa gravita attorno alla squadra: è sempre stata una bolgia, con un tifo corretto ed educato.” - racconta il nuovo allenatore della LPM BAM Mondovì - “Dovrò cercare di coltivare il travolgente entusiasmo che hanno i tifosi e dare loro la possibilità di mantenere questo grande ardore e di portarlo in palestra ad ogni giornata di gara!”