A Pamparato tutto pronto per il concorso nazionale di chitarra “Ansaldi”

Siamo ai nastri di partenza del Concorso Nazionale di Chitarra “ Sac. M° G. Ansaldi”.

Dal 29 aprile fino al 1° maggio 2023, Pamparato sarà la città della chitarra classica.

Per tre giorni interi, giovani interpreti da tutta l’Italia si esibiranno con un vasto repertorio di musica classica.

Dopo la presentazione della 47° edizione del Concorso, nel Salone d’onore del Palazzo Città a Cuneo, l’organizzazione è pronta ad accogliere i valorosi commissari e i concorrenti delle varie categorie insieme alla Rassegna musicale.

"Gli ultimi giorni precedenti al concorso sono di grande animazione, per i molti impegni che debbono ancora essere attuati" - commenta Romolo Garavagno, curatore dell'evento - "Comunque il numero di iscritti ha superato le edizioni precedenti e questo è un obiettivo davvero apprezzabile. La musica classica per lo strumento, sicuramente saprà dimostrare la ottima validità della letteratura specifica. I concorrenti riusciranno ugualmente a dar piena dimostrazione del loro profondo studio e dell’impegno interpretativo. Ultimi ricordi sono giunti dalla città di Garessio per ricordare il giovane Rubaldo, precocemente scomparso per un incidente stradale ed altro dalla Famiglia di Fossano a ricordo del prof. Giovanni Sacchi, un docente che aveva partecipato al Concorso e incontrò terribile fatalità. Alcune coppe ricordano il cav. Luigi Caldano, che sostenne generosamente anche il Concorso, oltre la sua passione podistica ed i familiari hanno donato vari suoi premi per assegnarli ai giovani chitarristi. Qualche aggiustamento è stato necessario nelle Commissioni di esame, per rispondere ad esigenze di alcuni componenti. Nonostante vari ostacoli e assenza di alcuni sostegni istituzionali sperati, la attività culturale dimostrerà la sua consistente caratura. Questo fine settimana sarà un rincorrersi, al capoluogo ed in altri centri, tra cui Valcasotto, Serra e Montaldo, di note classiche proposte da ottimi musicisti, giovanissimi e già maturi".

PROGRAMMA

La serata inaugurale del 29 aprile, alle 21.00, sarà un omaggio musicale d’apertura con l’esibizione dei vincitori delle edizioni precedenti. I protagonisti saranno: il bravissimo chitarrista Nicolas Falabella e il famoso Duo BraGal composto da Madalina Smocov ( flauto) e Roxana Morcosanu (chitarra).

Domenica 30 aprile, seguiranno alle 21.00, i Saggi Didattici presso le Chiese di Serra, di Pamparato, Valcasotto e Montaldo M.vì, che vedranno esibirsi virtuosi delle sei corde, momento che rappresenta una festa della musica sul territorio.

Lunedì 1 maggio, alle ore 10.00, la cerimonia di premiazione, vedrà alternarsi i vincitori della 47° edizione presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria - Serra di Pamparato.

Un prezioso premio è stato assegnato, come ogni anno, dalla Fornace Pilone di Mondovì, mentre si è inserita fra gli sponsor la Confartigianato, che ha offerto oggetti dello scultore ligneo Daniele Fulcheri.

Come negli anni passati, i diplomi dei vincitori del 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”, saranno vere litografie, riportanti una opera dell’artista Paola Meineri Gazzola e un componimento, lirico della poetessa Marita Bellino, con reciproca interpretazione delle forme d’arte. Così dopo Ornella Pozzetti e Elisa Revelli Tomatis, Gianni Bava e Felicina Bonino Priola, Bruno Capellino e Marita Bellino.

Un omaggio ai chitarristi di tutta Italia ed un interessante esercizio artistico.