A Vicoforte giornata di studio dedicata a monsignor Sebastiano Dho

Dopo una prima edizione a Frabosa Soprana, sarà a Vicoforte, presso Casa Regina Montis Regalis, la seconda giornata di studi dedicata a monsignor Sebastiano Dho.

Il 13 maggio l’appuntamento è fissato a Vicoforte, per un convegno dedicato all’approfondimento delle tematiche affrontate dal Concilio Vaticano II e del loro impatto ora sul cammino sinodale.

L’argomento fu un tratto centrale del ministero del vescovo Sebastiano Dho. Da giovane sacerdote visse il Concilio a distanza e ne fu profondamente segnato, tanto da riporvi «il punto luminoso della sua dedizione ecclesiale» per usare un espressione di don Corrado Avagnina, direttore de "L’Unione Monregalese". Il settimanale, di cui mons. Dho fu a sua volta direttore, concorre all’organizzazione dell’evento, insieme a Azione Cattolica Italiana, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano, lo Studio teologico Interdiocesano, Uciim–Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori.

La giornata è intitolata “La svolta: dal Concilio al Sinodo” prevede alle 9 l’apertura dei lavori, con il ritrovo, l’introduzione e una preghiera iniziale. Dalle 9.30 inizierà la tavola rotonda, con significativi interventi: “La sinodalità… dal Concilio Vaticano II” con il teologo don Gianluca Zurra; “La sinodalità… nelle Scritture”, con la teologa Sonia Ristorto; “La sinodalità… l’esperienza delle altre Chiese” con don Egidio Motta, delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo. Infine, con la dottoressa Anna Maria Tibaldi, referente del cammino sinodale per il Piemonte, “La sinodalità… una questione di stile”. Modera Matteo Benedetto, consigliere nazionale di ACI.

Alle 11.15 è previsto un intervallo, alle 11.30 si apre il dibattito. Alle 12.30 il pranzo e alle 15 un momento dedicato ai giovani.

Mons. Sebastiano Dho. Nato il 16 maggio 1935 a Frabosa Soprana, fu ordinato presbitero il 29 giugno 1958. Da giovane sacerdote, fu vicecurato a Niella Tanaro e a Murazzano, diventando parroco presso la comunità di Nasino in Val Pennavaire. Nel 1964 assunse la guida della parrocchia di Alto. Dal 1966 lasciò la Valle Tanaro per guidare la parrocchia di San Giovanni a Peveragno. Nel 1970 si licenzia in Teologia sacramentaria alla Lateranense a Roma. Nel 1969 assume la direzione de “L’Unione Monregalese” che tiene fino al 1973. Fu poi docente di Teologia Morale al Seminario Maggiore di Mondovì e poi allo STI di Fossano e alla Facoltà teologica a Torino. Resse la parrocchia di Poggi S. Spirito a Ceva fino al 1984 e svolse l’incarico di insegnante di religione presso le Scuole superiori. Nel 1977 divenne vicario episcopale per la Pastorale e assunse l’impegno di consulente UCIIM e di assistente nazionale dell’Istituto Secolare “Gesù Maestro”. Nel 1983 divenne pro-rettore del Seminario. Fu ordinato vescovo nella cattedrale di Saluzzo, nel 1986, e resse la cattedra fino al 1993 quando fu chiamato a tenere il proprio magistero ad Alba, che concluse nel 2010 a 75 anni. Rientrò a Mondovì da vescovo emerito. È venuto a mancare il 31 agosto 2021.