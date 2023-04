Abbazie e castelli medievali nel Piemonte sudoccidentale: se ne parlerà con il FAI Cuneo

In Italia non è possibile ignorare la storia artistica dei nostri grandi monumenti, presenti nelle grandi città come in ogni piccolo paese di provincia: attirano turisti ammiratori e studiosi da tutto il mondo e ci circondano ovunque. Ma non si può in alcun modo apprezzare un’opera architettonica se non se ne conosce lo stile, la scelta delle soluzioni costruttive o decorative e se non si sa inquadrare ciò che stiamo osservando in un panorama storico e artistico generale.

Proprio con lo scopo di conoscere meglio la storia dell’architettura la Delegazione FAI di Cuneo propone un ciclo di incontri divulgativi, rivolti a tutti i curiosi e gli appassionati, per capire e riconoscere gli stili e per vivere il nostro Paese con più attenzione e consapevolezza. Per approfondire il periodo medievale la prof.ssa Silvia Beltramo, docente di Storia dell’architettura al Politecnico di Torino, proporrà un viaggio virtuale fra le abbazie e i castelli medievali nel Piemonte sudoccidentale: dal romanico al gotico (XII-XIV secolo). Nell’ampia storiografia che da tempo si dedica all’architettura medievale, nelle sue codifiche più comuni, architettura bizantina, romanica e gotica, poco spazio è stato dato al patrimonio della nostra regione. Gli studi sulle grandi cattedrali, abbazie e castelli sul territorio italiano si sono soffermati sempre in maniera sporadica sui beni piemontesi: la Sacra di San Michele, San Giulio d’Orta, il pontile di Vezzolano, qualche riferimento a Sant’Andrea di Vercelli e poco più.

Questo deriva dagli studi di fine Ottocento e inizio Novecento che hanno dato molta attenzione ad alcuni ambiti, come quello lombardo e toscano, e meno all’area subalpina. In questi ultimi decenni si assiste invece ad una ripresa di studi corposi sull’architettura medievale piemontese ai quali si affianca la curiosità di turisti sempre più attenti al nostro ricco patrimonio. Appassionati che visitano, fotografano e si documentano sulla ricchezza degli edifici che ancora oggi si conservano e che caratterizzano il nostro territorio.

In particolare sarà possibile scoprire meglio alcuni luoghi cuneesi: - una culla del cristianesimo nel Piemonte meridionale: l’abbazia di San Dalmazzo di Pedona; - un’abbazia doppia all’imbocco della Valle Maira: San Costanzo al Monte e San Pietro in Vincoli; - ai piedi del Monviso: l’arrivo dei monaci e monache cistercensi a Staffarda e a Rifreddo (XII-XIII secoli); - le fortezze degli Acaia e dei Falletti: i castelli di Fossano e di Serralunga d’Alba (XIII- XIV secolo); - i borghi nuovi: nuove città per principi e comuni; - i frati arrivano in città: San Francesco di Cuneo e San Giovanni di Saluzzo (altro che autunno del Medioevo! XIII-XV); - costruire in una città vescovile: cattedrale e San Domenico di Alba (XI-XV); - una città e un territorio signorile: il castello della Manta e i castelli dei Saluzzo (XIII-XIV).

“L’architettura è figlia del suo tempo e lo esprime in tutto: idee sociali e politiche, religione e cultura, modi di essere e di vivere, ricchezza e povertà – afferma Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo – e, come è ormai nostra consuetudine, vogliamo sensibilizzare il pubblico partendo proprio dalla conoscenza del tema, certi che la consapevolezza possa portare a vivere il nostro Paese con occhi nuovi e diversi. Con questo ciclo di incontri vorremmo fornire la grammatica di base perché chiunque possa capire il linguaggio dell’architettura e dell’arte, sempre meno insegnata anche nelle scuole, ma fondamentale per la formazione personale di ogni italiano”.



Come sempre l’obbiettivo è approfondire il tema con un taglio divulgativo, adatto a tutti, anche senza una preparazione specifica, fornendo gli strumenti per riconoscere e collocare un’opera, un oggetto, un edificio, un complesso, una parte di città nello spazio e nel giusto periodo cronologico, riconoscendone i caratteri essenziali, anche attraverso paragoni e comparazioni. L’incontro si rivolge a tutti: amanti delle bellezze del nostro Paese, viaggiatori, fotografi, insegnanti, studenti, curiosi ad ogni livello. Chiunque potrà trovare risposte senza timore di annoiarsi. Su richiesta saranno rilasciati attestati di partecipazione.

L'incontro avrà una durata di 2 ore ca., dalle ore 20:30 alle ore 22:30 e sarà ospitato nella Sala Convegni della Fondazione Geometri di Cuneo (gentilmente concessa), in via S. Giovanni Bosco 7/a, Cuneo (Complesso Agorà). Per chi fosse impossibilitato a partecipare fisicamente sarà possibile seguire l'incontro in modalità webinar sulla piattaforma Zoom. Contributo: 10€/incontro | 8€ iscritti FAI | 5€ studenti, interamente devoluto al FAI per la missione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

Possibilità di iscriversi al FAI in loco e approfittare, da subito, delle condizioni privilegiate. Iscrizioni: faiprenotazioni.fondoambiente.it | 351.5556443 Il ciclo di incontri, per il suo valore culturale, gode del patrocinio del Comune di Cuneo e del contributo della Fondazione CRC e di Oliva cioccolato dal 1924".