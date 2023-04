Alba: da martedì 2 maggio online il nuovo sito del Comune

Da martedì 2 maggio sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune di Alba. L’Amministrazione ha deciso di rinnovare lo storico sito per aggiornarlo dal punto di vista tecnologico e adeguarlo alle linee guida per i siti delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo finale di renderlo più fruibile e accessibile per i cittadini, grazie anche ad una nuova veste grafica.

Con questa rivisitazione, realizzata in collaborazione con il Gruppo Maggioli, il Comune di Alba aderisce alle “Linee guida di design per i siti web della PA”, sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Le linee guida nascono con la finalità di stabilire regole di usabilità web e di design condivise, con l’obiettivo di guidare le amministrazioni nel lavoro di sviluppo di siti che garantiscano un’ottimale esperienza di fruizione delle informazioni e di accesso ai servizi da parte del cittadino. Prossimamente il nuovo sito verrà anche aggiornato agli standard richiesti dal Pnrr.

Il Comune di Alba, inoltre, si doterà nelle prossime settimane anche di un'applicazione per smartphone, “Municipium”. Si tratta di una app municipale ufficiale per amministrazioni, che rappresenterà un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali interattivi.

L’app offrirà al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push e di segnalare, ad esempio, gli eventi presenti sul territorio o inviare le notifiche per le allerte di protezione civile. I cittadini potranno inoltre condividere eventi e news comunali via sms, whatsapp e social network direttamente dall’app, e potranno consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura.

Grazie al nuovo sito e all’applicazione, dunque, il Comune di Alba potrà informare meglio, in modo più capillare e puntuale, i propri cittadini e i cittadini avranno la possibilità di interagire coma maggiore facilità con il Comune.