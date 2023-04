Avas-Fidas monregalese: una storia di solidarietà lunga 70 anni

Saranno festeggiati ufficialmente il 7 maggio a Vicoforte, i 70 anni dell'AVAS-Fidas Monregalese che oggi è sotto la guida del presidente niellese Mauro Benedetto.

Una giornata per celebrare questo importante traguardo raggiunto dai donatori di sangue che si ritroveranno con i labari delle associazioni alle 9 di domenica 7 maggio al Santuario per la Santa Messa officiata dal vescovo Monsignor Egidio Miragoli.

Al termine della funzione la cerimonia dell'anniversario e la premiazione dei donatori presso la sala congressi di Casa Regina dove alle 13 si terrà il pranzo presso "La tavola del chiostro".

La nascita della “Associazione Monregalese”

Secondo dopoguerra: in piena ricostruzione del Paese, anche a Mondovì e nel circondario sorgono Associazioni di Mutuo Soccorso nel grande slancio di solidarietà che avvolse e contagiò tutta l’Italia del dopoguerra. C’è da credere che, già durante i tragici eventi bellici, gruppi di volenterosi uomini e donne in particolare si adoperassero non solo per alleviare le sofferenze dei ricoverati al S. Croce di Mondovì, ma in molti casi per salvare tante vite umane con il dono del proprio sangue.

Nel 1947 viene dunque costituito un gruppo di donatori: promotori, se le cronache di allora non mentono, furono Gemigliano Ferrarini, Giovanni Torelli, Cesare Rotta e altri benemeriti volenterosi.

Il numero è esiguo: trenta o poco più aderenti, tra cui alcune donne coraggiose, che segnano la loro importante presenza. Alla fine del 1952 quel gruppo di persone decide di organizzarsi in Gruppo riconosciuto e così, nei primi mesi del 1953, nasce l’Associazione Monregalese il cui primo Presidente è Giovanni Torelli che la guiderà fino alla fine del ‘54, anno della sua tragica scomparsa.

I primi gruppi locali

In pochi anni il numero degli aderenti aumenta: il benemerito servizio è riconosciuto dalla cittadinanza e riscuote proseliti da ogni parte del Monregalese. Villanova, Roccaforte, le Frabose offrono coraggiose forme di volontariato fondando gruppi locali allo scopo di coprire capillarmente il territorio. Il nuovo Presidente, il cav. Bernardo Migliore, continua l’opera, potenziando le iniziative che i nuovi tempi esigono. In tutti i partecipanti c’è la ritrovata voglia di vivere dimenticando la guerra, anche se è difficile.

Adesione alla FIDAS

Gli anni ‘50 sono anche anni di animazione, di dinamismo. I donatori si ritrovano, promuovono gite sociali (al lago Maggiore, a Genova, a Cervinia ecc.). Si moltiplicano le visite alle Associazioni del Piemonte e della Liguria. Si compiono piccoli atti di eroismo sportivo (con un pizzico di vanteria e di spregiudicatezza) come quelli di recarsi in bici o a piedi, col labaro e la barella (naturalmente portata a mano), sino a Savona o Noli, sicuri di essere ben accolti dal calore e dall’affetto di tanti altri volontari benemeriti, pronti a ricambiare la visita. “Che tempi!”, direbbe qualcuno. Lo stesso cav. Migliore, consigliato da un coraggioso Consiglio Direttivo, nel 1957 costituisce il gruppo di donatori ormai collaudato in gruppo autonomo (A.V.A.S., ovvero Associazione Volontari Autonomi Sangue) e il 21 gennaio 1962 aderisce alla F.I.D.A.S. (Federazione Italiana Donatori Autonomi Sangue) che aveva visto la luce solo due anni prima e che raggruppava tutte le associazioni che volevano fare dell’autonomia gestionale la propria bandiera, preferendo di non rimanere legate a una unica sigla nazionale.

Figure importanti

Nell’ospedale monregalese a Piazza si consolida la collaborazione con il direttore sanitario, i primari e i giovani medici attivi al S. Croce, a cominciare dal prof. Barberis, dal prof. Angeleri e dai dottori Travaglio, Comino e Colombo. Sarà proprio il dott. Stefano Colombo a succedere, nel 1969, al cav. Migliore alla presidenza dell’Associazione. L’intraprendenza, la sagacia, l’intelligenza e il costante impegno del dott. Colombo saranno determinanti, nel tempo, per il potenziamento dell’Associazione e per il miglioramento del servizio che la città e il monregalese tutto doverosamente riconoscono all’AVAS. Sarà Colombo a gestire il grande cambiamento della riforma sanitaria che definirà più precisamente gli ambiti e le competenze del Centro Trasfusionale. Sarà ancora lui a richiedere una più che dignitosa collocazione delle strutture e una sempre maggiore qualificazione del personale del Centro, sotto questo aspetto assecondato dai vari Presidenti dell’Unità Sanitaria Locale, succedutisi nella non facile gestione del grande complesso ospedaliero. Negli anni ’70 nascono altri gruppi locali che vanno a sommarsi a quelli esistenti: S. Michele con le vallate del Corsaglia, Vicoforte e Niella Tanaro con Cigliè.

Ancora sviluppo

Agli inizi degli anni ’90, dopo più di vent’anni ininterrotti di presidenza, il dott. Stefano Colombo si dimette dalla carica, consapevole di aver traghettato l’AVAS Monregalese da significativa se pur piccola entità di volontariato ad importante Associazione, ben connessa al tessuto sociale e di importante appoggio alla struttura medica locale e non solo. Gli subentra alla presidenza fino alla fine del triennio il dott. Sergio Aimo. Dalle elezioni della primavera del 1992 il nuovo Direttivo esprime nuovamente il dr. Aimo a cui subentra nel 1994 e sino al 1997 il villanovese Piergiuseppe Gallo. Nel 1998 viene eletto il dott. Aldo Fraire che ricoprirà tale carica fino al 2013. Nell’aprile dello stesso anno, diviene presidente Mauro Benedetto di Niella Tanaro, anche lui, come Fraire, “figlio d’arte” e con medesima (e singolare) caratteristica: i rispettivi padri furono i fondatori dei gruppi locali di Vicoforte e Niella.

L’era dei giovani

Nell’ultimo decennio del secolo scorso i Soci dell’AVAS-FIDAS raggiungono quota 2000, la media di donazioni pro capite è tra le più alte d’Italia (2,1 all’anno contro la media nazionale di 1,1). Sono gli anni della crescita esponenziale dei giovani che entrano a far parte del mondo del dono, spinti dai genitori, dagli zii o dagli amici. I social non hanno ancora invaso la sfera privata delle persone e gli eroi da emulare sono persone in carne e ossa che compiono gesti veri. L’età media dei donatori inizia ad abbassarsi.

Anni 2000

Ma è nei primi venti anni degli anni 2000 che si registra la maggiore trasformazione. Sfruttando a piene mani le risorse offerte da FIDAS Nazionale, il profilo dell’associazione muta drasticamente. Prende forma e poi cresce negli anni un senso di appartenenza non più solamente locale ma anche nazionale che porta vantaggi all’associazione in termini di crescita e visibilità. Il Consiglio Direttivo comprende che è giunto il tempo di perseguire nuovi obiettivi e diventa chiaro anche il metodo da utilizzare per raggiungerli: formare e professionalizzare i propri volontari; modificare i modelli organizzativi; adeguare la comunicazione. In poche parole: investire sulle risorse umane.

Oggi

AVAS-FIDAS Monregalese al 31 dicembre 2022 ha registrato 3.107 soci. Ma il dato più significativo è nel rinnovamento: il 40% dei nuovi donatori ha meno di 30 anni, dato che abbassa ulteriormente l’età media dei donatori associati. Sempre nel ’22, le donatrici e i donatori iscritti all’associazione hanno conferito il 43% del sangue e il 52% del plasma raccolti nell’ospedale di Mondovì confermando il ruolo primario di FIDAS Monregalese. Si è abbassata anche l’età media del Consiglio Direttivo, eletto tre anni fa: i soci elettori hanno puntato su un profilo giovane scegliendo, per metà consiglio, donne e uomini sotto i 30 anni.

I PRESIDENTI CHE SI SONO SUCCEDUTI ALLA GUIDA DELL’AVAS-

FIDAS

- Giovanni TORELLI dal 1953 al 1954 da Mondovì

- Bernardo MIGLIORE dal 1954 al 1969 da Mondovì

- Stefano COLOMBO dal 1970 al 1990 da Mondovì

- Sergio AIMO dal 1991 al 1994 da Niella Tanaro

- Piergiuseppe GALLO dal 1995 al 1997 da Villanova Mondovì

- Aldo FRAIRE dal 1998 al 2012 da Vicoforte

- Mauro BENEDETTO dal 2013 da Niella Tanaro