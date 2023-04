Bra, paesaggio e sport da "togliere il respiro"

In occasione del 30° Anniversario di costituzione, la Delegazione FAI di Cuneo avvia il ciclo di incontri “FAI due chiacchiere con…”: chiacchierate salottiere con personalità della provincia e non solo, testimonial – in diversi ambiti - della cuneesità nel mondo, con cui riflettere sui temi cari al FAI come la valorizzazione e tutela del patrimonio, in un confronto fra punti di vista derivanti da esperienze e percorsi professionali diversi e vari. Per inaugurare la serie la Delegazione ha scelto la città di Bra, tappa del Giro d’Italia, evento sportivo fortemente sentito da tutti gli italiani, invitando Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino a chiacchierare di paesaggio e sport, due passioni da “togliere il respiro”.

“All’ultimo respiro” non è solo un modo di interpretare la vita vivendola come se non ci fosse un domani, ma anche l’espressione che si usa quando contempliamo un luogo, un paesaggio particolarmente suggestivo per la sua bellezza, così come un modo di giocarsi le proprie possibilità fino alla fine, come nelle incredibili storie di sport raccontate da Giulio Biino: vittorie arrivate quando nessuno ci credeva più, quando il pubblico già stava abbandonando gli spalti perché tutto era ormai deciso. Le vittorie più dolci, quelle inaspettate per tutti ma non per te, che ci hai creduto fino all’ultimo respiro, nello sport come nella tutela del paesaggio… “La nostra Nazione è la Patria del bello ed è nostro dovere proteggere e valorizzare l’immenso patrimonio di cui siamo eredi - afferma Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo – vogliamo sensibilizzare gli italiani alla sua conoscenza anche utilizzando modalità diverse, come quella che proponiamo in questa occasione, grazie alla disponibilità di Giulio Biino e dei vari personaggi con cui dialogheremo nei prossimi mesi.”

L’appuntamento è per domenica 7 maggio, alle ore 11:00, al Centro Polifunzionale G. Arpino (largo della Resistenza) a Bra, gentilmente concesso dall’Amministrazione comunale che si ringrazia per la sensibilità e per la collaborazione. Evento a contributo libero, aperto a tutti. I contributi raccolti saranno interamente devoluti al FAI per le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico dl nostro Paese. Possibilità di iscriversi o rinnovare la propria tessera al FAI in loco e usufruire da subito dei vantaggi. Info e iscrizioni (suggerite): faiprenotazioni.fondoambiente.it | 351.5556443 L’incontro, per il suo valore culturale, gode del patrocinio del Comune di Bra e del contributo della Fondazione CRC.