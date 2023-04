Il Lions Club Fossano e Provincia Granda ha spento trenta candeline

Il Lions Club Fossano e provincia Granda ha compito 30 anni di attività.

I festeggiamenti per questo importante traguardo si sono svolti il 21 aprile e hanno visto impegnati il presidente e i soci tutti in due diversi momenti.

Nel pomeriggio, presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja a Fossano, il presidente Sergio Tallone, alla presenza del Past Direttore Internazionale Roberto Fresia, dopo aver ringraziato le autorità civili e militari, i soci presenti e i tutti gli intervenuti, ha illustrato l’attività svolta dal Club in questi anni.

Si è passati alla premiazione dei ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del service sul Poster della Pace, che aveva come tema “Guidare con Compassione”.

È stata la socia Marina Mana che ha ringraziato le Dirigenti Scolastiche e le insegnanti per la collaborazione fattiva nel portare avanti il progetto, anticipando anche il tema del prossimo anno: “Osate Sognare”, augurandosi che anche per questa nuova edizione la partecipazione da parte dei ragazzi possa essere numerosa.

Per il service sugli Scambi Giovanili, è stato premiato il giovane fossanese, studente del Liceo Ancina, Francesco Bersano, service che lo porterà nel periodo estivo in Germania.

Un’onoreficenza prestigiosa è stata consegnata nelle mani di Bruno Maestrelli: il Melvin Jones, in onore del fondatore del Lions Club International,un importante riconoscimento per l’impegno e la sempre disponibilità dimostrata in tutti questi anni di collaborazione con il Club di Fossano.

Il presidente Tallone ha sottolineato che l’impegno del club proseguirà nei giorni 7 e 8 Maggio, in Piazza XXVII Marzo 1861 (Piazzetta delle Uova a Fossano), con quello che è diventato un ormai consueto appuntamento: il “Villaggio della Salute”.

È questo un evento che vede la collaborazione fattiva del Club con molte associazioni che operano sul territorio fossanese: screening visivi ed altre attività di prevenzione ed informazione quali AIDO, ADMO,ACAT, FAND, AVIS,NOI ALTRI,ASSOPTO.

Novità di questa edizione del “Villaggio della Salute” sarà lo screening delle lesioni pigmentate della cute, grazie alla presenza e competenza del Dottor Luca Musso e del Dottor Carlo Zampardi.