Inaugurata a Fossano la nuova passerella ferroviaria di borgo San Bernardo [FOTO e VIDEO]

Circa 60 metri di lunghezza (se si contano anche le opere accessorie), 2,5 di larghezza e 3,5 di altezza, e un peso di oltre 70 tonnellate: sono questi i numeri della nuova passerella ferroviaria del borgo San Bernardo di Fossano.





La struttura – che ha vissuto un iter complesso iniziato nel 2018 con l’approvazione del progetto esecutivo e ha iniziato i lavori veri e propri nel marzo 2021 – è stata ufficialmente inaugurata oggi. Sono ancora da concludersi alcune finiture e l’asfaltatura sul lato di via Oreglia (nel quale verrà a breve realizzato un nuovo parcheggio) ma nulla che abbia impedito all’amministrazione comunale di consegnarla alla cittadinanza.



Anche l’ascensore risulta in gran parte funzionante, da concludersi in dieci giorni massimo. I lavori sono stati realizzati dalla OMC di Cervere, per un importo di 770.000 euro.



Presente all’inaugurazione la giunta fossanese, la presidente del consiglio comunale Simona Giaccardi, i membri del comitato del borgo e padre Sergio, che ha realizzato la benedizione ufficiale che ha preceduto il taglio del nastro.





Di seguito le parole del sindaco Dario Tallone poco dopo l’inaugurazione: