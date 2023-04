Rifreddo ospita la festa annuale dei donatori si sangue del Mombracco (Gasm)

Il 1° maggio Rifreddo ospiterà l’annuale Festa dei donatori di sangue del Gasm del MonteBracco, che anche quest'anno sono stati invitati a questa giornata di ringraziamento e di amicizia per il bene fatto con tanta generosità nei confronti del prossimo.

Il programma prevede alle ore 9:00 il Ritrovo dei donatori in Piazza della Vittoria a Rifreddo; ore 9:30 la Deposizione della corona di alloro ai Caduti di fronte alla parrocchia, visto che il monumento è attualmente coinvolto dai lavori di rifacimento della piazza centrale; ore 9:45 la Sfilata per le vie cittadine con accompagnamento della Banda Musicale di Revello; ore 10:00 la Premiazione dei donatori benemeriti e i discorsi ufficiali; ore 11:15 la Santa Messa presso la Parrocchia Maria Regina di Rifreddo, presieduta da parroco Don Angelo Vincenti; ore 13:00 il Pranzo sociale presso il Palatorre di Torre San Giorgio, che sarà preparato dal Catering “Cabaret sull'Aia”.

“Un momento molto attesa e partecipato - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - di una associazione molto vicina al territorio e che ogni anno a Natale contribuisce a donare del materiale alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria del nostro paese. La donazione gratuita del sangue contribuisce, grazie all’impegno del presidente Audisio e tutto il direttivo, a sostenere progetti sociali importanti e fondamentali per il territorio”.

Il pranzo sociale sarà gratuito per tutti i donatori effettivi del G.A.S.M. Per gli altri (parenti, amici, simpatizzanti) il costo sarà di € 35,00. Per i bambini al di sotto dei 6 anni il pranzo sarà gratuito, dai 6 ai 10 anni Euro 15,00. Per prenotazioni telefonare ai rispettivi referenti locali. Durante la festa annuale, è in programma anche la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti. In tutto sono circa 130 coloro che riceveranno un riconoscimento per la loro generosità.