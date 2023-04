Siglato il gemellaggio tra le associazioni Ludo Inc di Alba e L'Ordine della Rocca di Bra

Dopo il successo dell'evento dedicato ai giochi da tavolo Ticket to Bra del fine settimana 1 e 2 aprile, l'Associazione Ludico Culturale L'Ordine della Rocca di Bra ha voluto proporre un Gemellaggio Ludico al Collettivo Ludico di Alba Ludo Inc come forma di ringraziamento per l'importante partecipazione al servizio.

Le due realtà si sono rese conto della comune passione di divulgazione verso i propri concittadini e del proprio statuto no profit. L'Ordine della Rocca ha proposto a Ludo Inc la firma di un documento che attesti la creazione di gemellaggio ovvero la creazione di un gruppo unico e un nucleo di persone e di risorse più forte per dare un servizio migliore alla società. Ludo Inc ha accettato l'offerta invitando gli ospiti di Bra giovedì sera 27 aprile 2023 presso la loro sede all'inaugurazione del Gemellaggio Ludico.

L'obiettivo è stato quello di consolidare il reciproco aiuto per affrontare le future manifestazioni, progetti ed eventi includendo anche l'evento itinerante Granda Games nato nel 2019 a Bra.

Un'unità di pensiero e una comune missione potranno dimostrare che le realtà di collaborazione tra le due cittadine sono possibili per affrontare al meglio le prossime sfide.

L'Associazione Ludico Culturale L'Ordine della Rocca è aperta ai cittadini ogni giovedì sera in Via Regina Margherita 28, Pollenzo.