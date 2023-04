Violino e pianoforte protagonisti del prossimo concerto di Musicaè a Busca

Per la XIX Stagione artistica della rassegna internazionale di concerti “Musicaè” dell’associazione culturale Amici della Musica di Busca, il prossimo appuntamento è venerdì 5 maggio al Teatro Civico, con Letizia Gullino, violino e Luca Troncarelli, pianoforte, due giovani promesse che entrano nel novero degli ospiti della sezione “On air, giovanissimi alla ribalta”. Ingresso libero, gradita la prenotazione. Info e prenotazioni: 339.6013250.

Intanto, l’associazione presieduta da Antonello Lerda deve rinviare a data da destinarsi il preannunciato concerto della sezione “On Stage, le eccellenze” di venerdì 19 con il recital di pianoforte di Paolo Restani, per gravi motivi personali dell’artista .

Venerdì 5 maggio ore 21

Teatro Civico

Duo violino e pianoforte on air giovanissimi alla ribalta

Per la sezione “On air, giovanissimi alla ribalta”

Letizia Gullino, violino e Luca Troncarelli, pianoforte

Programma

Franz Schubert (1797 - 1828)

Sonata per violino e pianoforte in La Maggiore, D.574 “Grand Duo”

Allegro moderato

Scherzo e Trio (presto)

Andante

Finale (Allegro vivace)

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)

Introduzione e rondò capriccioso

Ottorino Respighi(1879 - 1936)

Sonata per violino e pianoforte in Si minore

Moderato

Andante espressivo

Allegro moderato ma energico

Letizia Gullino

Apprezzata per la trasparenza e l’eleganza del suono, Letizia Gullino, classe 2004, ha già all’attivo numerosi concerti in tutta Italia per noti festival come Unione Musicale e Amici OSN, in veste di solista e in duo insieme a Luca Troncarelli, con il quale nel 2022 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti, sezione musica da camera. Allieva prima di Daniele Gay e poi di Sergio Lamberto e Salvatore Accardo, ha partecipato a masterclass con illustri violinisti come Mintz, Dego, Batiashvili, Vernikov e Rizzi.

Luca Troncarelli

Luca Troncarelli ha ricevuto nel 2022, sotto la guida di C. Voghera, la laurea di primo livello presso il Conservatorio di Torino con il massimo dei voti, la lode e la menzione. Ha frequentato numerose masterclass con pianisti di fama internazionale (Lewis, Lupo, Madzar e Achucarro tra gli altri) e dal 2021 si perfeziona presso l'Accademia di Musica di Pinerolo con G. Carcano. Vincitore di svariati primi premi in concorsi nazionali e internazionali, si è esibito nell'ambito di numerose stagioni concertistiche di rilevanza nazionale.