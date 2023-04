Incidente nella prima mattinata di oggi, venerdì 28 aprile, nel territorio comunale di Centallo.

Un'autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati nei pressi del semaforo di via Busca.

L'allarme è scattato attorno alle 5.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Busca e Cuneo per la messa in sicurezza, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.