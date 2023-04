La Granda centra l’"Obiettivo Sicurezza”: sempre meno infortuni gravi nei cantieri della Provincia [FOTO E VIDEO]

“Obiettivo Sicurezza”. Con questo titolo è stato organizzato oggi, venerdì 27 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro il convegno organizzato dalla Scuola Edile di Cuneo all’interno della Sala Michele Ferrero in Casa di Betania, sede di Confindustria Cuneo.

La mattinata si è aperta con gli interventi della presidente dell’Ente Scuola Edile di Cuneo e presidente nazionale di Formedil Elena Lovera con i saluti del presidente di Ance Cuneo, fresco di riconferma, Gabriele Gazzano, e dal presidente dell’Area Edilizia di Confartigianato Cuneo Giuseppe Trossarello, della direttrice dell'Ente Scuola Edile Laura Blua e del vicepresidente della Scuola Edile di Cuneo nonché segretario provinciale della Feneal Uil Salvatore Correnti

A seguire si è svolta la tavola rotonda con gli interventi di Giuseppe Calabretta, Direttore SPreSAL ASL CN 2, Pietro Corino e Corrado Gamba, Tecnici SpreSAL ASL CN1 e ASL CN2, Aldo Pensa, Direttore Inail Cuneo, Sergio Fossati, Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo e Santo Alfonzo, Direttore SpreSAL ASL CN1.

L’incontro è stato coordinato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Filomena Greco.



CANTIERI DELLA GRANDA TRA I PIU' SICURI IN ITALIA



Oltre a ribadire l’importanza di potenziare percorsi di costante formazione per tutelare maggiormente la sicurezza del lavoratore e ad insistere su una cultura della prevenzione nelle imprese, sono stati forniti i numeri degli infortuni degli ultimi anni sul nostro territorio che è, in campo edile, tra i più virtuosi in Italia.

CON LA PANDEMIA È AUMENTATO IL NUMERO DI INFORTUNI TRA LE DONNE



Parlando in termini generali l’andamento infortunistico nella nostra provincia è stato più o meno stabile fino al 2019. Il periodo pandemico ha, nei fatti, rimescolato le carte, portando a un aumento degli infortuni sul lavoro tra le donne. Segno che, come ha spiegato il presidente provinciale dell’Inail, molte delle operatrici in ambito sanitario hanno pagato, più degli uomini, il fatto di essere state in prima linea durante le fasi più dure del Covid.



GLI INFORTUNI TRA GLI STUDENTI A SCUOLA INFICIANO SUI DATI GENERALI

Altro dato significativo è l’impatto degli infortuni nelle scuole: si segnalano infatti circa 1.200 infortuni all’anno in “Conto Stato”. In questo computo il dato è fortemente condizionato dagli alunni che si infortunano durante le lezioni di educazione fisica e di laboratorio.



STRANIERI RAPPRESENTANO IL 20% DEGLI INFORTUNATI Altra fascia di popolazione più esposta agli infortuni è quella degli stranieri i quali rappresentano il 20% del totale degli infortunati.



GRAVITA' DEGLI INFORTUNI: IL TREND MIGLIORA



Numeri che, però, sono molto confortanti se si valuta la gravità degli incidenti sul posto di lavoro: diminuiscono gli infortuni che hanno un esisto di invalidità sopra al 16% così come diminuiscono gli indennizzi in conto capitale (che comportano un’invalidità dal 6% al 16%). Il dato della Granda che fa ben sperare è l’assenza per la prima volta, negli ultimi dati rilevati da Inail, di sinistri in ambito lavorativo che hanno portato ai dipendenti un’invalidità del 100%.

EDILIZIA, SETTORE RIPARTITO, MA CON MENO INFORTUNI

Restando sul settore edilizio gli infortuni sono stati stabili (intorno ai 450 infortuni all’anno) fino al 2019. Un numero sceso, per ovvie ragioni, con i lockdown del 2020 e 2021. Il settore è ripartito con una grande rimbalzo nell’ultimo periodo, grazie soprattutto a bonus fiscali, adeguamenti sismici, energetici e, da qui in avanti, con le opere legate al PNRR. Questo, di contro, non ha fatto segnalare un ritorno ai numeri pre-pandemici in termini di infortuni sui cantieri. BUONE PRATICHE DI SICUREZZA: I PIANI MIRATI DI PREVENZIONE