Turismo in Toscana: gli stranieri arrancano ancora ma si intravede la luce

Con la revoca dell’obbligo del tampone per gli ingressi dall’Italia, si comincia a vedere anche il turismo straniero in Toscana. Inutile girarci intorno: senza turismo, tantissime attività sono costrette a chiudere.

Che siano a Firenze, a Grosseto, a Pisa o a Lucca. Ancora non c’è quella presenza a cui si era abituati fino al periodo pre-Covid, però già è qualcosa. Ma quali sono i motivi per invogliare le persone a venire in Toscana? Ecco alcune indicazioni.

Il fascino di Firenze

Non ce ne vogliano gli abitanti delle altre città, però è così. Il fascino di Firenze è conosciuto in tutto il mondo e va utilizzato a dovere, nel senso buono del termine. La pandemia ha completamente stravolto tutte le modalità di viaggiare e fare turismo.

Tanto è vero che molti di essi partono da Firenze per recarsi in uno dei tanti agriturismi che ci sono nelle pianure toscane. Ecco, si potrebbe ragionare in tandem per cui, partendo dal ‘polo’ Firenze, partirebbe la creazione di veri e propri percorsi turistici per portare a conoscere anche la Toscana d’entroterra.

Quella che molti ignorano ma che, poi, rappresenta l’essenza viva dell’intero territorio. Un aspetto che i tanti italiani che visitano la Toscana conoscono molto bene.

Eventi non solo a Firenze

Lo abbiamo detto: Firenze deve essere un polo attrattivo, un punto di partenza per tutte le città. Ma per far visitare anche le altre città, c’è la necessità che, comunque, gli eventi in regione non si tengano solo nel capoluogo toscano.

Del resto, Lucca è l’esempio lampante di ciò. C’è il famosissimo Lucca Comics che, praticamente, attira un fiume di persone le quali, tra un cosplayer e un evento, riescono a comprendere l’importanza di questa città.

Non solo mura, ma con una storia d’arte e culinaria assolutamente sotto stimata e non apprezzata a dovere. Ecco, bisognerebbe che ci fossero più ‘Lucca Comics’ per far sì che, comunque, anche tutto l’hinterland toscano possa beneficiare di questo turismo che, ripetiamo, è comunque diverso.

Far scoprire anche la ‘vita’ toscana

Il cittadino toscano è una persona a sé stante. Unica, particolare, speciale. Quasi come se fosse una specie da tutelare. Ed è proprio l’unicità del binomio territorio-popolazione che può incidere sul turismo. Sì, perché qui è nato l’italiano e qui è possibile conoscere vari aspetti che da altre parti non si trovano.

Un motivo in più per non parlare solo di arte e storia ma di far vivere una esperienza a tutto tondo, facendo immergere il turista nella ‘vera’ vita toscana. Quella di tutti i giorni, tra un bicchiere di vino, distese verdi praticamente infinite e un cibo che a distanza di mesi ti ricordi ancora il sapore.

Giocare di squadra per affrontare una nuova fase del turismo.