“Bones and all”: all’Iris di Dronero il secondo appuntamento della rassegna del Cinema D'essai

Tutto è pronto all’Iris di Dronero. Questa sera, venerdì 28 aprile, ci sarà il secondo appuntamento della rassegna del Cinema D'essai, organizzata in collaborazione con il progetto ''Cinema Diffuso'' di AICE Torino.

Il cinema teatro dronerese è infatti tra le otto realtà piemontesi che hanno aderito a quest’importante iniziativa di promozione culturale. Appuntamento alle ore 21 con la proiezione del film “Bones and all” di Luca Guadagnino.

“Verso la metà degli anni 80, Maren vive con il padre in Virginia ed è un'adolescente come tante. La sua vera natura costringe però il padre ad abbandonarla e a lasciarla al suo destino. Rimasta sola, Maren parte alla ricerca della madre che non ha mai conosciuto e lungo il tragitto conosce persone come lei, vagabondi ed emarginati nella società americana dell'era Reagan, tra cui Lee, di poco più grande, sbandato e affascinante, con il quale Maren prosegue il suo viaggio. Stato dopo stato, dal Maryland al Nebraska, incontro dopo incontro, Maren e Lee trovano la propria strada, incerti e spaventati di fronte all'irrompere del desiderio che li guida.”

Favorire, grazie alla circuitazione di pellicole di qualità, un decentramento capillare delle attività cinematografiche sul territorio regionale, raggiungendo piccole realtà in cui di norma era penalizzata (quando non totalmente assente) la programmazione d’essai: la rassegna cinematografica Cinema D'essai è importante occasione di promozione culturale e si colloca fra le più radicate iniziative territoriali realizzate dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

Oltre al cinema teatro Iris di Dronero, hanno aderito all’iniziativa i cinema Vittoria di Bra, Lux di Busca, Nuovo Lux di Centallo, Multisala delle Langhe di Dogliani, I Portici di Fossano, Magda Olivero di Saluzzo e Aurora di Savigliano.