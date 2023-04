Due giorni di colori e sapori: a Fossano è di nuovo tempo di Expoflora [FOTO e VIDEO]

Una due giorni di eventi incentrati sulla cultura green e sulla tradizione agricola, florovivaistica e gastronomica del territorio fossanese e 'made in Granda' in generale: è questa la nuova edizione di Expoflora Fossano.

L'evento è stato presentato nella mattinata di oggi (venerdì 28 aprile) nella sala rossa del Comune di Fossano, alla presenza del sindaco Dario Tallone, del vicesindaco Giacomo Pellegrino e Corrado Bertello di Coldiretti. Ma anche - tra il pubblico - dell'assessore Donatella Rattalino, di Marco Barberis di Slow Food, dei consiglieri regionali Paolo Bongioanni, Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso, del presidente di Conitours Beppe Carlevaris e dei rappresentanti dei volontari e delle forze dell'ordine della città.

L'evento si terrà nel weekend del 13 e 14 maggio, in via Roma e nel parco cittadino.

L'inaugurazione ufficiale si terrà sabato alle ore 10, mentre dalle 9 alle 20 avrà luogo l'esposizione ortoflorovivaistica, che si ripeterà anche domenica con lo stesso orario.

Domenica dalle 9 alle 19 via Roma vedrà l'organizzazione del mercato gastronomico in collaborazione con Coldiretti e Slow Food, lo show cooking di pesto al mortaio con l'andorese Simone Peirano e l'area didattica con laboratori legati all'orto e alla fattoria didattica per i bambini (nei pressi del bastione).

L'evento vede la partecipazione, oltreché del Comune e delle realtà già citate, anche della Regione Piemonte, dell'ATL del Cuneese e della Cassa di Risparmio Fossano.

Nel servizio, le parole del sindaco e del vicesindaco: