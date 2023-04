La Mostra dell’Artigianato, in vetrina a Saluzzo, si circonda di eventi

Arpe in mostra nel museo civico Casa Cavassa per l'85 Mostra dell'Artigianato di Saluzzo

Prosegue ancora per tutto il week-end fino al primo maggio l’85 edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato nell'ambito di START/Storia e arte a Saluzzo.

Notevole il flusso di visitatori registrato nello scorso fine settimana, dopo il taglio del nastro nei due palazzi che ospitano espositori ed iniziative.

Nel museo civico Casa Cavassa, per l’occasione anche quest’anno Casa dell’Artigianato, il moderno artigianato si mostra nelle stanze cariche di storia e arte marchionale, con opere e manufatti di parte dei quaranta espositori presenti alla manifestazione, attivi nei settori: legno, tessuto e cuoio, ceramica, ferro, arte dell’ombrello, liuteria e gioielli, dislocati qui e nel vicino Palazzo Saluzzo di Monterosso.

Quest’ultimo, ex istituto d’Arte, proprio per il suo passato scolastico, oltre a manufatti di associazioni, scuole, formazione professionale svolta all’interno del carcere “Rodolfo Morandi” di Saluzzo, è sede di workshop, formazione e incontri tematici.

Molti degli artigiani che partecipano a Start e che hanno studiato in passato in quelle aule, vivono da protagonisti del loro mestiere questi spazi. E molti ex studenti approfittando della straordinaria apertura, lo hanno visitato, prima della nuova chiusura a fini ristrutturativi.

In programma durante il weekend, spazi dedicati in esclusiva ai bambini, workshop di artigianato per gli adulti, tour artistici ed enogastronomici.

Si segnalano quello sul cucito in programma oggi venerdì 28 aprile alle 18.30 al Tastè in salita al Castello e quelli dell’Artigianato, domani sabato 29 a palazzo Monterosso, a cura di Musa Kids (dalle 15 alle 16.30) e dell’istituto Soleri Bertoni (dalle 17 alle 18).

Sempre sabato 29 aprile alle 17, nell’aula Magna di palazzo Monterosso, il corso Cat Denina 2020 propone “Modulo eco Saluzzo”. Saranno presentati i lavori e saranno premiati gli studenti che hanno lavorato a progetti formativi innovativi sui temi di socialità e narrazione.

I laboratori nell’ex scuola d’arte in via San Giovanni, proseguono anche domenica 30 aprile: dal 10.30 alle 11.30 si potrà partecipare al laboratorio “Matilla handmade” dedicato ai più piccoli.

Alle 14, azione partecipata del Liceo Soleri Bertoni, alle 15 attività con Romina Dogliani, a seguire e fino alle 17, con l’associazione Penelope e il centro Famiglie di Saluzzo.

Sempre domenica 30, alle 11, palazzo Monterosso ospita “Fast and slow”, tavola rotonda sulla sostenibilità della moda. All’antico palazzo comunale alle 16, Valentina Bolla, Urtica, Are@51Lab del carcere di Saluzzo e l’associazione Penelope presentano la collezione Olimpo.

Alle 16,30 nel giardino di Palazzo Monterosso i Polifonici del Marchesato si esibiscono in concerto.

Lunedì 1° maggio musica e artigianato si incontrano sotto il portico dell’antico palazzo Comunale, a cura di Fab e Alessandro Casalis. Dalle 15.30 visite guidate del centro storico in partenza da Casa Cavassa.

START/off offre per questa edizione negli spazi del Quartiere l’accesso libero a due mostre, Le Storie Dentro dedicata a Pierantonio Masotti, un percorso antologico attraverso gli ultimi dieci anni delle opere dell’artista e Il Suono Essenziale, dalla preistoria all’epoca post industriale.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito http://startsaluzzo.it/ e sui profili social con l’hashtag #Start23 su Facebook e Instagram @StartSaluzzo.

Dopo la chiusura, la rassegna Start, settima edizione aperta proprio dalla mostra dell’artigianato, prosegue con “Start, scoprire Saluzzo”, sabato 6 e domenica 7 maggio, dedicato ad una grande visita guidata della città, con l’apertura di quattro siti, eccezionalmente aperti al pubblico. Dal 13 al 21 maggio sarà la volta della mostra nazionale dell’Antiquariato per finire con Saluzzo Arte, in programma dal 28 maggio al 18 giugno.