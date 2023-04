Nuovo appuntamento con i Trekking del Parco fluviale Gesso e Stura a Roccasparvera

Sabato 6 maggio il Parco fluviale Gesso e Stura propone, per il ciclo "I Trekking del Parco. Stura imperdibile", un’escursione nel territorio di Roccasparvera tra scorci fluviali mozzafiato, boschi verdeggianti e piccole borgate.

I partecipanti saranno condotti da un accompagnatore naturalistico della cooperativa Itur, che con entusiasmo e passione svelerà conoscenze scientifiche e culturali facendo uno specifico focus sulla geologia del territorio. L’escursione è di circa 9 km con un dislivello massimo di 300mt e si snoda lungo il sinuoso percorso del fiume Stura per poi risalire lungo piacevoli sentieri.

La partenza è fissata per le ore 10 con ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Roccasparvera con scarponcini e pranzo al sacco.

Stura imperdibile è l’occasione giusta per trascorrere una giornata interessante divertente ed istruttiva in sicurezza, assaporando il paesaggio, conoscendo il territorio e testimoniando insieme l’impegno per la difesa dell’ambiente.

Il costo dell’iniziativa è di 8 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria attraverso il sito del Parco all’indirizzo: www.parcofluvialegessostura.it nella sezione Biglietteria.

Per tutte le informazioni sulle attività del Parco fluviale Gesso e Stura, sul noleggio biciclette e sull’ accesso al percorso multisensoriale f’Orma, l’Infopoint in Piazzale Walther Cavallera 13, è aperto da martedì a venerdì con orario 10:00-13:00,14:30-18:30 / sabato e festivi con orario 9:00-13:00, 14:30-18:30. ed è contattabile anche al numero telefonico 0171 444.501 o scrivendo a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it