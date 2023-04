Il dottor Luciano Chiarolini nominato primario di Ginecologia all'ospedale di Savigliano

Il dottor Luciano Chiarolini, già direttore sostituto della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Savigliano, è stato nominato dal direttore generale Giuseppe Guerra nuovo primario del reparto.

Classe 1965, è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Ginecologia e Ostetricia entrambe con lode e dignità di stampa a Torino.

Dal luglio 1999 ha prestato servizio in qualità di dirigente medico di ruolo a tempo pieno ed esclusivo presso la Divisione Universitaria “Clinica 1” di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio S. Anna.

Oltre alla normale attività ostetrica e chirurgica di reparto, ha svolto quella di titolare degli ambulatori di Uroginecologia e di Urodinamica dell’Ospedale S. Anna di Torino. Tali ambulatori fanno parte della Rete dei Centri per l’Incontinenza Urinaria della Regione Piemonte.

Nel 2004 ha ottenuto il “Diploma Europeo di Chirurgia Endoscopica Ginecologica (Advanced Course)” presso l’Università di Clermont-Ferrand.

Svolge attività di ginecologo “senior”, con funzioni di supervisione chirurgica e “tutor” per gli studenti della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università.

Dal 2020 è stato referente del Servizio Unificato di Isteroscopia diagnostica e operativa dell’Ospedale S. Anna, fino al passaggio a Savigliano nel settembre 2022.