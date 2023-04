Saluzzo, contributi per negozi nelle frazioni, centro storico e a Maria Ausiliatrice. Domande entro il 30 giugno

«Un presidio a favore dei residenti, contribuiscono alla vita sociale della comunità locale, con un ruolo fondamentale per la crescita economica». Secondo il Comune di Saluzzo sono i negozi di vicinato e gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Per questo, nei giorni scorsi la giunta del sindaco Mauro Calderoni ha fatto pubblicare il bando «per l’assegnazione di contributi a sostegno degli esercizi commerciali nelle aree affette da carenze strutturali del settore e nelle aree a rischio desertificazione».

Si tratta dei negozi che si trovano:

- nel territorio del Municipio di Castellar, per l’ambito delimitato da planimetria allegata al bando, oltre agli esercizi in edifici di proprietà comunale;

- nelle frazioni Cervignasco, Via dei Romani, San Lazzaro, per l’ambito delimitato da planimetria allegata al bando;

- nel centro storico, in Borgo Maria Ausiliatrice, per l’ambito delimitato da planimetria allegata al bando;

- nell’isolato compreso fra corso IV Novembre, via Todini e via Bodoni, per l’ambito delimitato da planimetria allegata al bando.

La misura è ideata sia per esercizi già insediati alla data di pubblicazione del bando, sia per esercizi da insediare nell’anno 2023, fatta eccezione per il centro storico di Saluzzo, per il quale i benefici sono limitati ai soli esercizi ancora da insediare alla data di pubblicazione del bando.

Il contributo potrà essere richiesto per tre anni. Il richiedente dovrà indicare per ogni singola annualità gli interventi programmati ed relativi costi.

Nel testo sono indicati i beneficiari possibili e i possibili esclusi, oltre all’elenco delle spese ammissibili.

L’invio delle richieste deve avvenire entro il 30 giugno.



«Da sempre – dice l’assessore alle Attività produttive Francesca Neberti – siamo convinti dell’importanza dei negozi, di bar e ristoranti come sentinella sul territorio, un presidio di socialità fondamentale per residenti e per l’intera comunità. Questa iniziativa si affianca al resto delle nostre azioni politiche e a quelle del Distretto diffuso del Commercio che sta proseguendo nel suo lavoro».