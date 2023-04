Gli studenti del Denico Pellico Rivoira di Saluzzo allo spettacolo "Maitre Mo"

Il 28 aprile le classi 3C RIM, 3A SIA e 4C RIM del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo hanno partecipato allo spettacolo in francese Maitre Mo presso il Teatro don Bosco a Cuneo. La rappresentazione è stata messa in scena dalla compagnia di Roma France Theatre. I ragazzi, accompagnati dai docenti Giuseppina Bonardi, Nadia Cordero e Lidia Ricchiardi, sono partiti alle 9.30 dal cimitero di Saluzzo in bus.

"I principali temi trattati nello spettacolo – commenta Carlotta Boero, IIIC RIM – sono stati il bullismo e l’amore: un ragazzo bullizzato viene aiutato dal suo più grande idolo, Molière. Quest’ultimo lo sosterrà anche nel conquistare la ragazza che gli piace. Gli attori, accattivanti nella recitazione, si sono espressi in modo coinvolgente anche nel canto e nel ballo. È stato uno spettacolo molto divertente e in cui sono state trattate tematiche importanti senza però renderle pesanti o noiose”.