Mondovì, “Campioni si nasce o si diventa?”: convegno dell'Istituto Giolitti-Bellisario-Paire

“Campioni si nasce o si diventa?”. Questo il tema dell’importante convegno che si è svolto oggi presso l'Aula Magna “Paolo Borsellino” dell’Alberghiero “Giolitti”, in piazza IV Novembre, a Mondovì. Iniziativa organizzata dall'istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì-Barge, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello. All'iniziativa hanno partecipato gli alunni e le alunne delle classi prime Ita, Ipc e Alberghiero e una rappresentanza delle seconde.

Il convegno, moderato dal prof. Nicola Berutti e dalla prof.ssa Marina Bonelli, ha visto la partecipazione di illustri relatori: Carlotta Marcialis, ex allieva del Giolitti e ballerina professionista; Roberto Serniotti, allenatore di pallavolo; Federico Raviola, giocatore di pallapugno di Serie A; Michele Baranowicz, giocatore di pallavolo di Serie A (figlio della stessa dirigente dell’Istituto); Claudia Martin, delegata Coni Cuneo e consigliera di amministrazione Fondazione CRC Cuneo.

La dirigente scolastica, prof.ssa Donatella Garello, ha aperto l'evento sottolineando l'importanza dei valori e dell'impegno nello sport che non può essere considerato una “Cenerentola” nella vita e a scuola. Un momento di orgoglio è stato, peraltro, dedicato proprio agli alunni dell'Istituto che si sono distinti nelle più recenti competizioni studentesche in varie discipline sportive.

Il convegno ha offerto l'opportunità ai relatori di raccontare le loro esperienze personali, sottolineando l'importanza della disciplina, del talento e del sacrificio per raggiungere il successo nello sport. I temi trattati hanno incluso la lotta con se stessi e i propri limiti, la sfida per migliorare, le delusioni e le sconfitte e come superare i momenti difficili.

La professoressa Bonelli ha posto una serie di domande basate sulle riflessioni degli alunni, sollevando importanti quesiti sulla carriera sportiva di alto livello. Tra i momenti più significativi, la testimonianza della dirigente Garello che ha parlato delle difficoltà di “allevare” e “supportare” la carriera di un figlio-campione.

L'evento si è concluso con un momento di condivisione tra i ragazzi e gli ospiti, arricchito da foto e selfie con i campioni dello sport del cuore. Un'occasione unica per gli studenti dell'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di confrontarsi con professionisti del mondo dello sport e riflettere sulle qualità necessarie per raggiungere l'eccellenza nella propria vita.

Per l’amministrazione comunale di Mondovì, hanno portato il loro saluto e il loro plauso per l’iniziativa l’assessore allo Sport, Alessandro Terreno, e l’assessore all’Istruzione, Francesca Bertazzoli.