Calcio Serie D: penultima giornata nel girone A, a Bra arriva la capolista Sestri

Il girone A di Serie D si appresta a vivere la penultima giornata di regular season, la numero 37.

Bra in corsa per il terzo posto che consentirebbe di giocare in casa la sfida della prima fase playoff. I giallorossi ricevono la capolista Sestri, già matematicamente trionfatrice in campionato ma determinata ad onorare le restanti partite. E' in grande forma anche la squadra di Floris, reduce da cinque vittorie di fila in casa.

Ultima trasferta stagionale per il Fossano fanalino di coda: blues sul campo della Castellanzese.

Fischio d'inizio alle 15 di domenica 30 aprile.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Sestri Levante: Lorenzo Moretti di Cesena

Asti-Vado: Simone Nuzzo di Seregno

Borgosesia-Pont Donnaz: Andrea Giorgiani di Pesaro

Castanese-Stresa: Stefano Menicucci di Lanciano

Castellanzese-Fossano: Tommaso Scuderi di Verona

Chisola-Casale: Gabriele Cortale di Locri

Derthona-Chieri:

Legnano-Fezzanese: Alberto Quarà di Nichelino

Pinerolo-Ligorna: Giorgio D'Agnillo di Vasto

Sanremese-Gozzano: Lorenzo Casali di Crema

CLASSIFICA: Sestri 91, Sanremese 73, Vado, Bra 68, Ligorna 60, Legnano 54, Asti 53, Gozzano 52, Borgosesia 49, Fezzanese, Castellanzese 45, Chieri, Pont Donnaz 44, Pinerolo 41, Derthona 40, Castanese 38, Chisola 37, Stresa 32, Casale 23, Fossano 12