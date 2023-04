Eccellenza: Cuneo 1905 Olmo e Alba Calcio a caccia della gloria, domenica uno snodo potenzialmente decisivo

Momento cruciale nella lotta per il vertice del girone B di Eccellenza che vede opposte Cuneo 1905 Olmo e Alba Calcio.

Due turni al termine, sei punti ancora in palio e due sole lunghezze di distanza tra le squadre (con l'eventualità dello spareggio in caso di arrivo a pari punti).

La penultima giornata, in programma domenica 30 aprile, potrebbe segnare la svolta a favore della capolista Cuneo Olmo, impegnata al Paschiero contro l'Acqui.

In caso di vittoria cuneese e contemporaneo passo falso (sconfitta o pareggio) dell'Alba Calcio contro la Pro Villafranca la matematica premierebbe la squadra di Magliano che coronerebbe il sogno di un approdo in Serie D. Differenti combinazioni di risultati determinerebbero un'ulteriore giornata di attesa per il verdetto finale.

Impossibile prevedere come andrà a finire. Di certo entrambe le contendenti stanno dando vita ad un duello esaltante, dettando legge nel girone.

Tutta da vivere, poi, questa 29^ e penultima giornata, con le prime della classe che se la vedranno con la Pro Villafranca terza e l'Acqui quarto in classifica, altre due protagoniste di una stagione importante.