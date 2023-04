Ginnastica: ASD Team Cuneo ok a Saint-Vincent

La città di Sain-Vincent (Aosta) ha ospitato la seconda prova del Campionato di Insieme Silver della FGI (Federazione Ginnastica d'Italia).

Tra le squadre partecipanti anche 5 compagini appartenenti alla ASD Team Cuneo.

Per quanto riguarda la categoria LB1 ALLIEVE, sono scese in pedana le giovanissime Angelica Bertolino, Eloisa Fornero, Giorgia Gondolo e Giorgia Rignon, che hanno svolto una buona esecuzione, macchiata però da alcune imprecisioni di troppo che le fanno scivolare al terzo gradino del podio.

Nella categoria LC1 OPEN (palle) hanno calcato il campo gara Alessandra Crida, Beatrice Perotti, Elisabetta Rovera, Nicole Roggero, Penelope Porto e Syria Gadaleta. Per loro un'esecuzione nettamente migliorata rispetto alla prima prova, anche se l'agitazione le ha portate a compiere qualche piccolo errore che ne ha inficiato il risultato finale. La squadra infatti si è classificata sesta.

Per la categoria LD1 ALLIEVE (cerchi e palle), la squadra composta da Alessia Mattio, Beatrice Polito, Carlotta Albanto, Marianna Catti e Viola Polito ha svolto una buona esecuzione piazzandosi ai vertici della classifica conquistando l'oro.

Nella Categoria LD1 OPEN (cerchi e palle) invece hanno affrontato la gara Bianca Musumeci, Carlotta Pantaleo, Cristina Gastaldi, Gaia Avena e Martina Roggero. Purtroppo la poca convinzione nelle loro capacità non le ha permesso di raggiungere i risultati prefissati, facendole attestare in settima posizione.

Infine, per la categoria LE1 OPEN (cerchi e clavette) il team formato da Arianna Meineri, Eleonora Ferrero, Ginevra Vespier, Giulia Forneris e Vittoria Lucchino è scesa in pedana con decisione e grinta, portando a termine una buona esecuzione, nonostante la complessità dell’esercizio. Alcuni errori le portano ad ottenere il quarto posto per pochi centesimi.

“Siamo soddisfatte di come sia andata la gara – commentano le tecniche Team Cuneo - Nonostante alcuni errori commessi, le nostre ginnaste si sono comportate bene e il loro impegno le portate a qualificarsi per la fase nazionale che si terrà a Rimini a fine giugno”.