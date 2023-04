Racconigi Cycling Team: nel weekend doppio impegno sulle strade del Veneto

Dopo il fantastico trionfo di Arianna Giordani al “Trofeo Bussolati Asfalti”, gara junior andata in scena sulle strade emiliane di Bianconese di Fontevivo (PR), il Racconigi Cycling Team è pronto ad affrontare con rinnovato entusiasmo e voglia di vincere un nuovo doppio impegno in terra veneta.

Domenica 30 aprile le atlete di patron Silvio Traversa daranno battaglia nella “Giornata Rosa - Gran Premio Primavera a Maser”, gara junior organizzata sulle strade della città in provincia di Treviso. 73,9 i chilometri totali di gara, caratterizzati da un circuito cittadino, non troppo impegnativo, da ripetere per 9 volte e da una tornata finale a più ampio raggio da affrontare una volta, comprendente uno strappo di circa un chilometro che senza dubbio farà selezione. La bandierina a scacchi, che darà il via alla competizione, verrà abbassata alle ore 14:30 da via Bassanese.

Lunedì 1° maggio le atlete del team manager Claudio Vassallo pedaleranno nella terza edizione del “Trofeo Rosa Green Bike”, in programma nel cuore di Sant’Urbano d’Este, in provincia di Padova. 99 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade di un circuito completamente pianeggiante, lungo 11000 metri, da ripetere per 9 volte. La competizione, riservata alla categoria open, scatterà ufficialmente alle ore 14:30 da via Europa.

Per il doppio appuntamento del week end la maglia della formazione cuneese sarà difesa dalle junior: Irene Cagnazzo, grande protagonista nella gara di Porto Sant’Elpidio (FM), Arianna Giordani, Giorgia Porro, Asia Rabbia, medaglia di bronzo sulle strade di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri, e le under primo anno: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, salita sul terzo gradino del podio a “Pasqualando”.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIORNATA ROSA - GRAN PREMIO PRIMAVERA” A MASER (TV):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ROSA GREEN BIKE” A SANT’URBANO D’ESTE (PD):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce