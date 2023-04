A Busca arriva la Color Fun

Arriva la Color Fun a Busca: l’appuntamento è per sabato 27 maggio. “Sarà una giornata dedicata ai giovani e alle famiglie. – dicono le assessore Beatrice Aimar e Lucia Rosso, che hanno voluto la manifestazione - La Color Fun è una passeggiata colorata adatta a tutti: sarà una festa di colori e allegria che inonderà la nostra città. Bambini, ragazzi, famiglie, associazioni, gruppi: il ritrovo per tutti è sabato pomeriggio 27 maggio in piazza Giovanni Paolo II”.



È possibile iscriversi a prezzi agevolati per avere il kit Color Fun, composto da 3 bustine colore + T-shirt evento: sono previsti 200 kit in omaggio per i primi iscritti e altri 300 kit al prezzo agevolato di 5 euro.



La manifestazione, affidata a All1 Alma, è sostenuta dalla Città e si inserisce fra le numerose iniziative degli assessorati alla Famiglia e alle Politiche giovanili realizzati grazie ai contributi della Fondazione Crc come 16%Giovani al centro- Giovani in contatto, Il Cerchio Allargato – Famigliare, Da 0 a 10000 km in un click - Il Giardino delle idee. Color Fun Busca coincide con la Giornata regionale del Gioco libero all’aperto e si svolge nel mese di eventi Famiglia6Granda del Forum provinciale delle associazioni famigliari.



Info: 393.3359136 - 393.9713328



Ritrovo: ore 14.00

Luogo: piazza Giovanni Paolo II

Inizio color fun: ore 15.00

walk- passeggiata colorata, percorso di circa 2 km facile adatto a tutti (piazza Giovanni Paolo II – parco del Maira – via Giovanni Trimaglio – via IV Novembre - piazza Giovanni Paolo II)

Party- holi party - la festa dei colori: ore 16.00

Cosa portare: scarpe comode



In caso di maltempo l'evento è rinviato e la nuova data è comunicata sulle pagine social Comune di Busca e Color fun.



Come iscriversi (kit color fun: 3 bustine colore + t-shirt evento)

Step 1: omaggio solo ai primi 200 QR in link qui sotto

Step 2: prezzo agevolato di 5 euro (fino a esaurimento) al bar Città, via Umberto I in link qui sotto

Step 3: acquisto dei kit color sul posto