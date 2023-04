Maltempo in arrivo: chiusura temporanea di via Cottolengo a Mondovì

In considerazione dello stato attuale dei lavori di messa in sicurezza del versante nord-ovest della collina di Piazza e delle previsioni meteo avverse previste per i giorni 30 aprile e 1° maggio, il Comune di Mondovì dispone, stante la comunicazione pervenuta dagli uffici competenti del Dipartimento Tecnico, la chiusura ai pedoni ed al traffico veicolare di via Cottolengo.

La chiusura, in via cautelativa e temporanea, è prevista in corrispondenza del numero civico 38B, nei pressi dell’ingresso al viale pedonale “Lea di Carassone” lato verso Breo, dalle ore 15 di sabato 29 aprile sino al termine delle precipitazioni particolarmente avverse attualmente previste sino alla mattinata di martedì 2 maggio.